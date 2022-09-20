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    • Magazin
    • 20.09.2022 15:03
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    • 20.09.2022 15:03
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    Kurtlar Vadisi'nde oynamıştı! Ünlü sanatçı hayatını kaybetti! Başak Özel neden vefat etti, hastalığı neydi? Başak Özel kimdir?

    Tiyatro ve sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı Başak Özel, 51 yaşında hayata veda etti. Peki, Başak Özel neden vefat etti? Başak Özel kimdir? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Ünlü sanatçı hayatını kaybetti!

    Tiyatro ve sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı Başak Özel, 51 yaşında hayata veda etti

    BAŞAK ÖZEL NEDEN VEFAT ETTİ?

    Usta sanatçının vefat nedeni hakkında net bir bilgii verilmedi. Oyuncu Başak Özel, 51 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Oyucular Sendikası, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

    Meslektaşımız Başak Özel hayatını kaybetti. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun.

    BAŞAK ÖZEL KİMDİR?

    Sanat hayatına Ankara Sanat Merkezi'nde aldığı tiyatro kurslarıyla başlayan Başak Özel, daha sonra Ankara Sanat Tiyatrosu ve Ali Hünal Kabare Tiyatrosu'nda oyunculuk deneyimini geliştirdi.

    Özel, çeşitli bankaların çocuk tiyatrosu topluluklarında, Ankara Halk Tiyatrosu ve Ankara Ekin Tiyatrosu'nda görev yaptı.

    Başak Özel Özel, tiyatronun dışında kamera karşısına da geçerek, sinema ve dizi filmlerde rol aldı.

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        Haberler Magazin Kurtlar Vadisi'nde oynamıştı! Ünlü sanatçı hayatını kaybetti! Başak Özel neden vefat etti, hastalığı neydi? Başak Özel kimdir?
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