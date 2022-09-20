Kurtlar Vadisi'nde oynamıştı! Ünlü sanatçı hayatını kaybetti! Başak Özel neden vefat etti, hastalığı neydi? Başak Özel kimdir?

Tiyatro ve sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı Başak Özel, 51 yaşında hayata veda etti

BAŞAK ÖZEL NEDEN VEFAT ETTİ?

Usta sanatçının vefat nedeni hakkında net bir bilgii verilmedi. Oyuncu Başak Özel, 51 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Oyucular Sendikası, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Meslektaşımız Başak Özel hayatını kaybetti. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun.