İmam Matüridi kimdir, kabri nerede? Maturidilik nedir, görüşleri nelerdir? Maturidilik kurucusu kimdir?

MATÜRİDİLİK KURUCUSU KİMDİR?

Matüridiliğin kurucusu, 9. yüzyılda doğmuş olan Muhammed. B. Mahmud el-Matüridi es- Semerkandi'dir. Hanefi mezhebinin dördüncü kuşak alimlerinden biri olan Matüridi, Mukatil Er Razi, İshak El Cüzcani ve Ebu Nasr El İyazi'den ders almıştır.

Matüridi, Kuran'ı Kerim'i tefsir ve tevil ayrımını göz önünde bulundurarak dirayet metoduyla tefsir etmiştir. Cebri görüşürünü reddeden Matüridi, insanın her fiili özgür iradesiyle seçtiğini, Allah'ın, insanın fiillerini seçtikten sonra yarattığını savunmuştur.

Bir kelam alimi olan Matüridi fıkıh ve hadis ilimlerinde de birçok eser kaleme almıştır. En önemli eserlerinden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

1- Kitabü'l Cedel fi Usuli'l Fıkh

2- Kitabü't Tevhid

3- Nasihatname

4- Er Red Ale'l Karamita

5- İslam İnanç Esasları

MATÜRİDİLİK GÖRÜŞLERİ VE ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Rivayete dayalı bilgi kaynaklarını reddeden Matüridilik mezhebinde kelam ilmi temel alınmıştır. Bu mezhebe bağlı alimler Ehl-i hadisten farklı olarak rivayete dayalı bilgi kaynaklarını sorgusuz sualsiz kabul etmek yerine, akıl yürütme ve sonuca varma yöntemlerini kullanmışlardır.

Onlara göre insan Allah'ın varlığını ve birliğini aklıyla kavrayabilir. İtikadi meselelerde sadece rivayete bağlı kalmanın yanlış olduğunu savunan Matüridiler, nakledilen hadislerin mürsel mi yoksa mevzu mu olduğunu anlamak için de kelam ilmine başvurmuştur. Bu ilme göre, Kuran ayetleriyle çelişen hadisler, sahih değil mevzu kabul edilmelidir.

Eşariyye mezhebi Allah'ın zatının ezeli olmasından ötürü hiçbir sıfatının ezeli olamayacağı görüşünü savunur. Matüridilere göre ise Allah'ın tekvin sıfatı ezelidir. Matüridilerin diğer görüşleri ise şu şekilde sıralanabilir: