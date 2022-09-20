Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci katıldığı televizyon programlarıyla ünlendi. Ardından sosyal medya hesabından soru cevap etkinliği düzenleyerek kullanıcılardan gelen sorulara yanıt vermeye başladı. Peki Esra Ezmeci kimdir, kaç yaşında, nereli? Esra Ezmeci evli mi, eski eşi kim? Esra Ezmeci çocuğu var mı?
ESRA EZMECİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, EVLİ Mİ, KAÇ ÇOCUĞU VAR?
İstanbul doğumlu olan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci 1 Ağustos 1986 doğumludur. 2005 yılında Tutku Dalmaz ile evlenmiş, çift 2015 yılında boşanmıştır.
Çiftin evliliklerinden dünyaya gelen çocukları Tuğra Dalmaz hakkında pek bilgi bulunmamaktadır.
ESRA EZMECİ KARİYERİ
İstanbul Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nü birincilikle tamamlamıştır. İstanbul Haliç Üniversitesi'nde klinik psikoloji üzerine yüksek lisans yaptıktan sonra adli bilimler doktorasına geçiş yapmıştır.
Şu an halen adli bilimler doktora eğitimine devam etmektir. İstanbul Çapa Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü'nde stajını tamamlayan Esra Ezmeci, İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde uzman klinik psikolog olarak görev yapmıştır.