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    • Magazin
    • 20.09.2022 19:28
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    • 20.09.2022 19:28
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    Ben Bu Cihana Sığmazam sözleri! Nesimi Ben Bu Cihana Sığmazam şiiri! Ben Bu Cihana Sığmazam konusu uyarlama mı, gerçek mi?

    ATV'nin yeni iddialı dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başlamasıyla birlikte bir çok soru gündeme geldi. Özellikle Ben Bu Cihana Sığmazam şiiri ve konusu merak ediliyor. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam konusu uyarlama mı, gerçek mi? İşte Nesimi Ben Ben Bu Cihana Sığmazam şiiri! Ben Bu Cihana Sığmazam sözleri...

    Ben Bu Cihana Sığmazam sözleri

    Başrollerinde Oktay Kaynarca, Pelin Akil, Ebru Özkan ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu'nun yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 20 Eylül 2022 Salı günü başlıyor. Diziye dair çok soru konu araştırılırken, Ben Bu Cihana Sığmazam şiiri de çok merak ediliyor. Haberimizden Ben Bu Cihana Sığmazam şiirine ulaşabilirsiniz! Peki Ben Bu Cihana Sığmazam konusu uyarlama mı, gerçek mi? İşte Ben Bu Cihana Sığmazam sözleri...

    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU UYARLAMA MI, GERÇEK Mİ?

    Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin konusu kurgudur. Gerçek kişi ve olaylarla ilgisi bulunmamaktadır.

    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU NEDİR?

    Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır.

    Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCULARI KİMLER?

    Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf)

        BEN BU CİHANA SIĞMAZAM ŞİİRİ SÖZLERİ

        Bende sığar iki cihan men bu cihana sığmazam
        Yersiz, yurtsuz cevher menem, hiç bir mekana sığmazam
        Hem sedefem, hem inciyem, sırattan da geçiciyem
        Onca atlas kumaş ile ben bu dükkana sığmazam
        Gizli hazine menem işte, göz önünde olan da men
        Maddenin cevheri menem
        Dağa ummana sığmazam
        Can ile cihan menem
        Dünya ile zaman menem
        Ama gel gör ki ne dünyaya, ne de zamana sığmazam

        Yıldızlarla felek menem
        Vahiy ile melek menem
        Çek dilini dilsiz kesil
        Ben bu lisana sığmazam
        Zerre menem, güneş menem. Çarpın cüşeş sırlar menem
        Her şey açık ve meydanda, ben bu meydana sığmazam
        Ateşteki ağaç menem, dönüp duran şu taş menem
        Bak şu ateş yalımına, ben bu yalana sığmazam
        Şeker menem, bal da menem
        Güneş menem, ay da menem
        Herkese can bağışlaram ama ben cana sığmazam
        Ok da menem yay de menem, yaşlı menem genç de menem
        Sonsuz olan devlet menem, ben ona buna sığmazam
        Gerçi bugün Nesimi'yem, Haşimi'yem, Kureyşi'yem
        Bundan uludur ayetim, ayete şama sığmazam
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        Haberler Magazin Ben Bu Cihana Sığmazam sözleri! Nesimi Ben Bu Cihana Sığmazam şiiri! Ben Bu Cihana Sığmazam konusu uyarlama mı, gerçek mi?
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