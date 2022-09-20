ATV'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 20 Eylül'de yayın hayatına başlıyor. Ekranlara damgasını vurmaya hazırlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Elmas karakteri hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Elmas kimdir, kim oynuyor? Gülenay Kalkan Ünlüoğlu kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?
GÜLENAY KALKAN ELMAS KARAKTERİNE CAN VERECEK
Firuze'nin annesi. Kocasını Bosna savaşında kaybettikten sonra kızı Firuze ile tek başına kalır bu süreçte en büyük desteği kocasının en yakın arkadaşı Dumrul Bey'den görür. Dumrul, Firuze'yi kendi kızı gibi sahiplenip yetiştirir, doktor olmasını sağlar. Elmas sağduyulu, akıllı, güçlü bir kadındır.
Temur Turan adıyla tanıdığı damadı Cezayir'in başka bir ailesi daha olduğunu öğrendiğinde kızı Firuze'ye her türlü desteği verecektir. Aynı zamanda kızının mutluluğun bozulmaması için Gülendam Hanım'la mücadeleden de kaçınmayacaktır.
GÜLENAY KALKAN ÜNLÜOĞLU KİMDİR?
Gülenay Kalkan Ünlüoğlu 26 Nisan 1959 Ankara doğumlu Türk oyuncudur.
Ankara'da doğdu. Çocukluğu ve hayatının uzun bir dönemini Ankara'da geçirdi. 14 yaşında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne öğrenci olarak girdi, tiyatro yüksek bölümünden mezun olup. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak göreve başladı. Birçok oyunda yer alan oyuncu, bunun dışında çeşitli sinema ve dizi filmlerde seslendirme sanatçılığı da yapmıştır.
2002 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin olmuştur. Mesleğini ve yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir.