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    • Magazin
    • 20.09.2022 16:17
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    • 20.09.2022 16:18
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    Ben Bu Cihana Sığmazam Elmas kimdir, kim oynuyor? Gülenay Kalkan Ünlüoğlu kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

    Oktay Kaynarca ve Onur Tan'ın yapımcılığını üstlendiği 'Ben Bu Cihana Sığmazam' bu akşam ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Duyurulduğu ilk gün itibariyle heyecan yaratan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, sosyal medyada çok ses getirdi. Öte yandan oyuncuları hakkında aramalar da hız kazandı. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Elmas kimdir, kim oynuyor? Gülenay Kalkan Ünlüoğlu kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

    takvim.com.tr
    Ben Bu Cihana Sığmazam Elmas kimdir, kim oynuyor? Gülenay Kalkan Ünlüoğlu kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

    ATV'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 20 Eylül'de yayın hayatına başlıyor. Ekranlara damgasını vurmaya hazırlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Elmas karakteri hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Elmas kimdir, kim oynuyor? Gülenay Kalkan Ünlüoğlu kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

    GÜLENAY KALKAN ELMAS KARAKTERİNE CAN VERECEK

    Firuze'nin annesi. Kocasını Bosna savaşında kaybettikten sonra kızı Firuze ile tek başına kalır bu süreçte en büyük desteği kocasının en yakın arkadaşı Dumrul Bey'den görür. Dumrul, Firuze'yi kendi kızı gibi sahiplenip yetiştirir, doktor olmasını sağlar. Elmas sağduyulu, akıllı, güçlü bir kadındır.

    Temur Turan adıyla tanıdığı damadı Cezayir'in başka bir ailesi daha olduğunu öğrendiğinde kızı Firuze'ye her türlü desteği verecektir. Aynı zamanda kızının mutluluğun bozulmaması için Gülendam Hanım'la mücadeleden de kaçınmayacaktır.

    GÜLENAY KALKAN ÜNLÜOĞLU KİMDİR?

    Gülenay Kalkan Ünlüoğlu 26 Nisan 1959 Ankara doğumlu Türk oyuncudur.

    Ankara'da doğdu. Çocukluğu ve hayatının uzun bir dönemini Ankara'da geçirdi. 14 yaşında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne öğrenci olarak girdi, tiyatro yüksek bölümünden mezun olup. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak göreve başladı. Birçok oyunda yer alan oyuncu, bunun dışında çeşitli sinema ve dizi filmlerde seslendirme sanatçılığı da yapmıştır.

    2002 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin olmuştur. Mesleğini ve yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir.

        GÜLENAY KALKAN ÜNLÜOĞLU FİLM VE DİZİLERİ

        1991 Suyun Öte Yanı

        2002 Herşey Aşk İçin

        2003 Estağfurullah Yokuşu

        2004 Ağa Kızı

        2005 Gümüş

        2007 Benden Baba Olmaz

        2007 Sır Gibi

        2009 Aşkın İkinci Yarısı

        2011 Mazi Kalbimde Yaradır

        2011 Sümelanın Şifresi: Temel

        2013-2014 Bugünün Saraylısı

        2015 Kocan Kadar Konuş

        2015 Kocan Kadar Konuş: Diriliş

        2016 Kalbim Yangın Yeri

        2016 Anne

        2020-2021 Yasak Elma

        2021 Mendirman Celaleddin

        2022 Ben Bu Cihana Sığmazam

        BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

        Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin oyuncu kadrosunda;

        Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem), Ömer Kurt (Kerim), Mert Kırlak (George Bagnall), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Doruk Öztürk (Şamil), Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer), Melisa Duru Ünal (Mercan), Aylar Melayeva (Sevim), Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim), Işıl Yücesoy (Gülendam)

        BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

        Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu, senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş'ın kaleme aldığı 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin konusu şöyle:

        Köklü bir aileden gelen Cezayir Türk (Oktay Kaynarca), devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurt dışında devam eden operasyonlarda geçirdiği bir yaralanma sonucu doktor Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir.

        Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan İstanbul'a dönmek zorunda kalır.

        Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.
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        Haberler Magazin Ben Bu Cihana Sığmazam Elmas kimdir, kim oynuyor? Gülenay Kalkan Ünlüoğlu kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?
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