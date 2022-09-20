Ben Bu Cihana Sığmazam Atakan kimdir, kim oynuyor? Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Atakan'ı Ragıp Savaş nereli, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

BEN BU CİHANA SIĞMAZSAM KONUSU NEDİR?

Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu, senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş'ın kaleme aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi polisiye temada yer alıyor. Ben Bu Cihana Sığmazsam konusu şu şekilde;

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir.