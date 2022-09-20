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    • Magazin
    • 20.09.2022 22:23
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    • 20.09.2022 22:31
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    ATHENA HAKAN KANSER Mİ? Hakan Özoğuz hasta mı, hastalığı ne? Hakan Özoğuz'un sağlık durumu nasıl? Eşi ve çocukları...

    Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz'un lenfomaya yakalandığı iddia edildi. Amerikan Hastanesi'nde tedavi görüp taburcu olduğukonuşulan sanatçının sağlık durumu merak ediliyor. Peki ATHENA HAKAN KANSER Mİ? Hakan Özoğuz hasta mı, hastalığı ne? Hakan Özoğuz'un sağlık durumu nasıl? Eşi ve çocukları...

    ATHENA HAKAN KANSER Mİ?

    Son dakika... Athena Hakan'ın lenfoma kanserine yakalandığı iddia edildi. Gökhan Özoğuz'un ikiz kardeşi olan Hakan Özoğuz geçtiğimiz aylarda hastalığı nedeniyle konserlere bir süre katılamayacağını söylemesi iddianın ardından tekrar gündeme geldi. Peki ATHENA HAKAN KANSER Mİ? Hakan Özoğuz hasta mı, hastalığı ne? Hakan Özoğuz'un sağlık durumu nasıl? Eşi ve çocukları...

    ATHENA HAKAN KANSER Mİ, HASTALIĞI NE, SAĞLIK DURUMU NASIL?

    Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz iddiaya göre lenfoma kanserine yakalandı. 45 yaşındaki gitaris, geçtiğimiz günlerde Amerikan Hastanesi'nde tedavi görüp taburcu oldu.

    Öte yandan geçtiğimiz Ağustos ayında Tedavi nedeniyle tedavi nedeniyle bir süre konserlere katılamayacağını belirtmişti.

    Özoğuz, Twitter'dan "Daha önce de paylaşmış olduğum rahatsızlığımın tedavisinden dolayı önümüzdeki konserlerin bazılarında yer alamayabilirim. Sahalarda görüşmek üzere arkadaşlar" açıklamasında bulunmuştu.

    Ancak hastalığı ile ilgili henüz net bir açıklama bulunmuyor.

    HAKAN ÖZOĞUZ KİMDİR?

    Hakan Özoğuz, 11 Ekim 1976'da İstanbul'da doğmuştur. Aslen Gazianteplidir. Babası Ahmet Özoğuz'dur. Özoğuz, Açıköğretim Fakültesinde okudu. 2007'de babaları Ahmet Hamdullah Özoğuz hayatını kaybetti. Müzisyen olmak için en büyük desteği dedesinden gördü.

    15 yaşında gitar çalmaya merak salan Hakan Özoğuz, 2006 yılında ikiz kardeşi ile 4 yıllığına müzik eğitimi için Londra'ya gittiler.

        Futbol taraftarlarının tezahüratı haline gelen 'Holigan' 'ın ardından Athena dördüncü video klibini 'Tarlaya Ektim Soğan' adlı şarkıya çekti.

        Holigan albümünün aynı isimli şarkısı futbol maçlarının değişmez sloganı oldu. A Millî Basketbol takımımız için yaptığı "12 Dev Adam" şarkısı ise basketbol takımının sembol şarkısıdır. Grup asıl başarısını 2000'li yıllarda sağladı ve Tam Zamanı Şimdi adını verdikleri albümden birçok hit çıkarmayı başardı. "Palavra", "Macera", "Aşk Meşk Yok" teker teker dilden dile dolaşmaya başladı.

        32. Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası ve Eurobasket 2001'de tüm Türkiye "On İki Dev Adam" ile adeta tek yürek oldu. Athena bu proje için hazırladığı aynı isimli parça ile zirvedeki tek isim olmuş ve kurulduğundan bu yana kariyerinin en başarılı dönemine imzasını atmıştır.

        2004 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi For Real adlı şarkıyla temsil ettiler. Bu şarkı 195 puanla 4. oldu ve Türkiye Eurovision tarihinde ikinci en fazla puan alan şarkı oldu.

        EŞİ VE ÇOCUKLARI...

        Hakan Özoğuz 2015 yılında Selin Cinnamon ile nikah masasına oturmuştu. İlk kez anne-babalık heyecanı yaşayan mutlu çiftin oğlu Berlin'de dünyaya geldi.

        Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran Hakan Özoğuz, "Bir kaç dakika kucağımıza aldığımızda bile kolumuz ağrırken onu aylarca karnında taşıyan annelerin hakkı ödenir mi?" mesajını paylaştı.
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        Haberler Magazin ATHENA HAKAN KANSER Mİ? Hakan Özoğuz hasta mı, hastalığı ne? Hakan Özoğuz'un sağlık durumu nasıl? Eşi ve çocukları...
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