Güçlü oyuncu kadrosu ve etkili hikayesiyle Ben Bu Cihana Sığmazam 20 Eylül'de ekranlara gelecek. Mina Derman'ın hayat verdiği Suna karakteri merakla araştırılmaya başlandı. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir'in kızı Suna kimdir, kim oynuyor? Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Suna'sı Mina Derman kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar!
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi Suna kim?
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Suna karakterini genç oyuncu Mina Derman canlandırmaktadır. Mina Derman daha önce dizi ve filmlerde rol almıştır. Gelecek vadeden oyuncular arasında gösterilen Mine Derman Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Cezayir Türk'ün kızı rolünü canlandırıyor.
MİNA DERMAN KİMDİR?
12 Nisan 2002'de İstanbul'da dünyaya gelen Mine Derman 17 yaşındadır.
MEF Okulları mezunu olan Mine Derman oyunculuk derslerini ise ünlü oyuncu Arif Pişkin'den almıştır. Aynı zamanda Payitaht Abdulhamid dizisinde yer alan Arif Pişkin Mina Derman'ın özel oyuncu koçudur.