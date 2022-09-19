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    • Magazin
    • 19.09.2022 17:20
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    • 19.09.2022 17:20
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    Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir'in kızı Suna kimdir, kim oynuyor? Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Suna'sı Mina Derman kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

    ATV'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 20 Eylül'de yayın hayatına başlıyor. Ekranlara damgasını vurmaya hazırlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Cezayir'in kızı rolünde olan Mina Derman hakkında araştırmalar hız kazandı. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi gerek oyuncu kadrosu gerek heyecanlı senaryosu ile izleyiciyi ekranlara kitleyecek. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir'in kızı Suna kimdir, kim oynuyor? Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Suna'sı Mina Derman kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir’in kızı Suna kimdir, kim oynuyor?

    Güçlü oyuncu kadrosu ve etkili hikayesiyle Ben Bu Cihana Sığmazam 20 Eylül'de ekranlara gelecek. Mina Derman'ın hayat verdiği Suna karakteri merakla araştırılmaya başlandı. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir'in kızı Suna kimdir, kim oynuyor? Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Suna'sı Mina Derman kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar!

    Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi Suna kim?

    Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Suna karakterini genç oyuncu Mina Derman canlandırmaktadır. Mina Derman daha önce dizi ve filmlerde rol almıştır. Gelecek vadeden oyuncular arasında gösterilen Mine Derman Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Cezayir Türk'ün kızı rolünü canlandırıyor.

    MİNA DERMAN KİMDİR?

    12 Nisan 2002'de İstanbul'da dünyaya gelen Mine Derman 17 yaşındadır.

    MEF Okulları mezunu olan Mine Derman oyunculuk derslerini ise ünlü oyuncu Arif Pişkin'den almıştır. Aynı zamanda Payitaht Abdulhamid dizisinde yer alan Arif Pişkin Mina Derman'ın özel oyuncu koçudur.

        Italya Milano Naba Academy'e üniversite eğitimi için başvuran Mine Derman kabul almıştır.

        Mina Derman, Kanal D'de ilk bölümü yayınlanan "Bir Annenin Günahı" dizisinde 'Zehra' rolünde seyirci karşısına çıktı.

        Ardından ATV'nin 'Baş Belası' dizisinde Sıla karakterini oynadı.

        Oğlum dizisinde Ceren karakterine hayat verdi.

        BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU NEDİR?

        Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

            Yapım: Güzel Adamlar Medya

            Yapımcı: Oktay Kaynarca, Seyfi Şahin, Onur Tan

            Proje Tasarım ve Hikaye: Oktay Kaynarca, Onur Tan

            Yönetmen: Onur Tan

            Senarist: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun, Ali Can Yaraş

            Uygulayıcı Yapımcı: Ece İnanç

            Görüntü Yönetmeni: Zekeriya Kurtuluş

            Müzik: Ercan Saatçi

            OYUNCULARI KİM?

            Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), , Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem), Ömer Kurt (Kerim), Mert Kırlak (George Bagnall), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Doruk Öztürk (Şamil), Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer), Melisa Duru Ünal (Mercan), Aylar Melayeva (Sevim), Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)
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            Haberler Magazin Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir'in kızı Suna kimdir, kim oynuyor? Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Suna'sı Mina Derman kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?
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