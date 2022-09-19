ACUN ILICALI KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Ali Acun Ilıcalı veya en bilindik adıyla Acun Ilıcalı, 29 Mayıs 1969 Edirne doğumludur. Aslen Erzurumludur. Türk sunucu, yapımcı ve girişimcidir. Acun Medya'nın kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır. TOBB Genç Girişimciler Kurulu üyesidir. Kadıköy Anadolu Lisesi mezunudur.

Televizyonculuğa Show Tv'de Beşiktaş muhabirliği ile başlamıştır. 2002 yılında "Acun Firarda" adlı gezi-eğlence içerikli televizyon programının yapımcılığını ve sunuculuğunu yapmaya başlamıştır. Programda Acun Ilıcalı'ya kameraman Feridun, Çaykun Ertan ve Esat Yöntunç yardımcı olurken, Şebnem Schaefer'de programın moda bölümü için ekipte yer almıştır. 2006 yılında program sona ermiştir. 2006 yılında "Acun Medya" adlı şirketi kurmuştur. 2004-2006 yılları arasında "Fear Factor" adlı korku-gerilim içerikli televizyon programının;

2007-2010 yılları arasında "Var mısın Yok musun" adlı yarışma içerikli televizyon programının; 2006 yılında "Survivor Türkiye" adlı yarışma içerikli televizyon programının yapımcılığını ve sunuculuğunu yapmıştır. 2007-2008 yılları arasında "Yoksa Rüya mı?" adlı aktüel içerikli televizyon programının; 2008-2014 yılları arasında "Söyle Söyleyebilirsen" adlı ses yarışması içerikli televizyon programının yapımcılığını yapmıştır. 2009 yılında "Devler Ligi" adlı futbol içerikli televizyon programının; 2009 yılında "Yetenek Sizsiniz Türkiye" adlı yetenek yarışması içerikli televizyon programının; 2010-2011 yılları arasında "Yok Böyle Dans" adlı dans yarışması içerikli televizyon programının; 2011 yılında; "O Ses Türkiye" adlı ses yarışması içerikli televizyon programının yapımcılığını ve sunuculuğunu yapmıştır. Çalışanlarıyla birlikte "Acunn.com" adlı portal internet sitesini kurmuştur. 2013 yılında Show Tv'den ayrılıp, Star Tv'ye geçmiştir. 2013 yılında; "3 Adam" adlı televizyon programının yapımcılığını yapmaya başlamış, çalışanlarıyla beraber "Sekiz.com" adlı giyim içerikli İnternet sitesini kurmuş, "MNG Shop" (yeni adıyla Shop90) adlı televizyon kanalına %40 ortak olmuş ve Doğuş Yayın Grubu ortaklığında "Tv8" adlı televizyon kanalını satın almıştır (%70 sahibi). 2014 yılında; Star Tv'den ayrılmış ve "Ninja Warrior Türkiye", "Para Bende", "Hülya Avşar Show", "Arda'nın Mutfağı", "Aileler Yarışıyor", "Ver Fırına", "Kel Alaka", "Akademi", "Ütopya" adlı televizyon programlarının; 2015 yılında "Rising Star Türkiye", "İşte Benim Stilim" adlı televizyon programlarının yapımcılığını yapmıştır. 2016 yılında "İşte Benim Stilim Ünlüler" adlı yarışma programının yapımcılığını yapmaya başlamıştır.