ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

Soru: Vefat ettiğinde cebinde diş fırçasını sardığı kağıtta bulunan, üçüncü kıtası mürekkebi dağıldığı için tam olarak okunmayan "Aşk Resmigeçiti" adlı şiirin şairi kimdir?

A) Cahit Sıtkı Tarancı

B) Edip Cansever

C) Orhan Veli Kanık

D) Cemal Süreya

Cevap: C