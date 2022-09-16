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    • Magazin
    • 16.09.2022 23:26
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    • 16.09.2022 23:27
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    Vefat ettiğinde cebinde diş fırçasını sardığı kağıtta bulunan, üçüncü kıtası mürekkebi dağıldığı için tam olarak okunmayan "Aşk Resmigeçiti" adlı şiirin şairi kimdir?

    ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, 16 Eylül Cuma yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunmuş olduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan "Vefat ettiğinde cebinde diş fırçasını sardığı kağıtta bulunan, üçüncü kıtası mürekkebi dağıldığı için tam olarak okunmayan "Aşk Resmigeçiti" adlı şiirin şairi kimdir?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edebilirsiniz...

    takvim.com.tr
    Vefat ettiğinde cebinde diş fırçasını sardığı kağıtta bulunan, üçüncü kıtası mürekkebi dağıldığı için tam olarak okunmayan Aşk Resmigeçiti adlı şiirin şairi kimdir?

    ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

    Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru: Vefat ettiğinde cebinde diş fırçasını sardığı kağıtta bulunan, üçüncü kıtası mürekkebi dağıldığı için tam olarak okunmayan "Aşk Resmigeçiti" adlı şiirin şairi kimdir?

    A) Cahit Sıtkı Tarancı

    B) Edip Cansever

    C) Orhan Veli Kanık

    D) Cemal Süreya

    Cevap: C

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    Haberler Magazin Vefat ettiğinde cebinde diş fırçasını sardığı kağıtta bulunan, üçüncü kıtası mürekkebi dağıldığı için tam olarak okunmayan "Aşk Resmigeçiti" adlı şiirin şairi kimdir?
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