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    • Magazin
    • 16.09.2022 22:12
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    • 16.09.2022 22:13
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    Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığının yayımladığı açıklamaya göre, ilçe nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular kapsamında da en çok düzeltilen erkek adı hangisi olmuştur?

    ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, 16 Eylül Cuma yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunmuş olduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan "Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığının yayımladığı açıklamaya göre, ilçe nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular kapsamında da en çok düzeltilen erkek adı hangisi olmuştur?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edebilirsiniz...

    takvim.com.tr
    Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığının yayımladığı açıklamaya göre, ilçe nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular kapsamında da en çok düzeltilen erkek adı hangisi olmuştur?

    ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

    Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru: Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığının yayımladığı açıklamaya göre, ilçe nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular kapsamında da en çok düzeltilen erkek adı hangisi olmuştur?

    A) Yunis

    B) Çoşkun

    C) Ümüt

    D) Ferat

    Cevap: A

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    Haberler Magazin Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığının yayımladığı açıklamaya göre, ilçe nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular kapsamında da en çok düzeltilen erkek adı hangisi olmuştur?
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