ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

Soru: Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığının yayımladığı açıklamaya göre, ilçe nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular kapsamında da en çok düzeltilen erkek adı hangisi olmuştur?

A) Yunis

B) Çoşkun

C) Ümüt

D) Ferat

Cevap: A