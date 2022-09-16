Aylin Mavi Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Hande Erçel'in 2,5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi hasta mı, hastalığı ne?

Aylin Mavi Yıldırım hastalığı ne sorusu internet arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başlandı. Oyuncu Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni kız kardeşi Gamze Erçel 2019 yılında Caner Yıldırım ile dünyaevine girdi. Çiftin Aylin Mavi adında bir kız çocukları bulunuyor. Ünlü oyuncu Hande Erçel sosyal medya hesabından sık sık 2,5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi ile olan fotoğraflarını paylaşıyor. Erçel'in hayranlarının yakından tanıdığı Mavi'nin hasta olduğu ortaya çıktı. Peki Hande Erçel'in 2,5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi hasta mı, hastalığı ne?
AYLİN MAVİ YILDIRIM KİMDİR?
Aylin Mavi, oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile reklamcı Caner Yıldırım'ın kızlarıdır.
Hande Erçel'in 2,5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi hasta mı, hastalığı ne?
Aylin Mavi'nin hasta olduğu iddia ediliyor. Ancak hastalığının ne olduğu hakkında bilgi bulunmuyor. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
GAMZE ERÇEL KİMDİR?
Gamze Erçel, 1992 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. Gamze Erçel, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünden mezun oldu. Erkek gömleği tasarımı çalışmaları da bulunan Gamze Erçel,2012 yılında Miss Face of Cinema adlı bir organizasyona katıldı ve burada "Sinema Güzeli" seçildi. Gamze Erçel, Hayat Ağacı ve Çılgın Dersane Üniversite gibi projelerde yer aldı. "Umuda Kelepçe Vurulmaz" adlı dizide Simge karakterine hayat verdi. Annesine kanserden kaybeden Gamze Erçel, zor zamanlar geçirdi. Uzun süredir beraber olduğu Caner Yıldırım ile 2019'un mart ayında nişanlandı, nisanda evlendi.