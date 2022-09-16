Aylin Mavi Yıldırım hastalığı ne sorusu internet arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başlandı. Oyuncu Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni kız kardeşi Gamze Erçel 2019 yılında Caner Yıldırım ile dünyaevine girdi. Çiftin Aylin Mavi adında bir kız çocukları bulunuyor. Ünlü oyuncu Hande Erçel sosyal medya hesabından sık sık 2,5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi ile olan fotoğraflarını paylaşıyor. Erçel'in hayranlarının yakından tanıdığı Mavi'nin hasta olduğu ortaya çıktı. Peki Aylin Mavi Yıldırım kanser mi? Hande Erçel'in 2,5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi hasta mı, hastalığı ne? Gamze Erçel açıkladı! İşte sağlık durumu...
AYLİN MAVİ YILDIRIM KİMDİR?
Aylin Mavi, oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile reklamcı Caner Yıldırım'ın kızlarıdır.
AYLİN MAVİ YILDIRIM KANSER Mİ, HASTALIĞI NE?
Aylin Mavi'nin kanser olduğu iddia edilmişti. Gamze Erçel, kızının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada, "İki hafta önce kızımız Mavi'yle ilgili tedavi sürecine başladık… Biz şokumuzu atlattık ve bunu kabullenip süreci en iyi geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Mavi de gayet iyi" diye konuştu.
Hastalığı hakkında detay vermeyen Erçel sosyal medya hesabından şöyle bir paylaşım yaptı;