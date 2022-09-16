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    • Magazin
    • 18.09.2022 09:38
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    • 18.09.2022 09:43
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    Aylin Mavi Yıldırım kanser mi? Hande Erçel'in 2,5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi hasta mı, hastalığı ne? Gamze Erçel açıkladı! İşte sağlık durumu...

    Ünlü oyuncu Hande Erçel'in biricik yeğeni Aylin Mavi Yıldırım hakkında aramalar hız kazandı. Söylemezsem Olmaz programında küçük Mavi'nin tedavi gördüğü açıklandı. 2,5 yaşında olan küçük Mavi'nin hastalığını öğrenenler araştırmalara koyuldu. Hande Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel kızının hastalığı hakkında açıklama yaptı. Peki Aylin Mavi Yıldırım kanser mi? Hande Erçel'in 2,5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi hasta mı, hastalığı ne? Gamze Erçel açıkladı! İşte sağlık durumu...

    Aylin Mavi Yıldırım kanser mi?

    Aylin Mavi Yıldırım hastalığı ne sorusu internet arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başlandı. Oyuncu Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni kız kardeşi Gamze Erçel 2019 yılında Caner Yıldırım ile dünyaevine girdi. Çiftin Aylin Mavi adında bir kız çocukları bulunuyor. Ünlü oyuncu Hande Erçel sosyal medya hesabından sık sık 2,5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi ile olan fotoğraflarını paylaşıyor. Erçel'in hayranlarının yakından tanıdığı Mavi'nin hasta olduğu ortaya çıktı. Peki Aylin Mavi Yıldırım kanser mi? Hande Erçel'in 2,5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi hasta mı, hastalığı ne? Gamze Erçel açıkladı! İşte sağlık durumu...

    AYLİN MAVİ YILDIRIM KİMDİR?

    Aylin Mavi, oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile reklamcı Caner Yıldırım'ın kızlarıdır.

    AYLİN MAVİ YILDIRIM KANSER Mİ, HASTALIĞI NE?

    Aylin Mavi'nin kanser olduğu iddia edilmişti. Gamze Erçel, kızının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada, "İki hafta önce kızımız Mavi'yle ilgili tedavi sürecine başladık… Biz şokumuzu atlattık ve bunu kabullenip süreci en iyi geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Mavi de gayet iyi" diye konuştu.

    Hastalığı hakkında detay vermeyen Erçel sosyal medya hesabından şöyle bir paylaşım yaptı;

        GAMZE ERÇEL KİMDİR?

        Gamze Erçel, 1992 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. Gamze Erçel, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünden mezun oldu. Erkek gömleği tasarımı çalışmaları da bulunan Gamze Erçel,2012 yılında Miss Face of Cinema adlı bir organizasyona katıldı ve burada "Sinema Güzeli" seçildi. Gamze Erçel, Hayat Ağacı ve Çılgın Dersane Üniversite gibi projelerde yer aldı. "Umuda Kelepçe Vurulmaz" adlı dizide Simge karakterine hayat verdi. Annesine kanserden kaybeden Gamze Erçel, zor zamanlar geçirdi. Uzun süredir beraber olduğu Caner Yıldırım ile 2019'un mart ayında nişanlandı, nisanda evlendi.

        CANER YILDIRIM KİMDİR?

        22 Nisan 1989 yılında doğan Caner Yıldırım, 1.84 boyunda ve 73 kilodur. Burcu boğa olan ünlü isim, bir ürün tasarımcısıdır. Aynı zamanda iç tasarımcı da olduğu bilinen Yıldırım, Instagram'da 1 milyon takipçiye sahiptir.
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        Haberler Magazin Aylin Mavi Yıldırım kanser mi? Hande Erçel'in 2,5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi hasta mı, hastalığı ne? Gamze Erçel açıkladı! İşte sağlık durumu...
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