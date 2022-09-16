ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

Soru: 1969-1974 arasında ABD Başkanı olan Richard Nixon'un, 1954'te henüz başkan yardımcısıyken kırdığı 165 yıllık tarihi eser hangisidir?

A) Beyaz Saray ana giriş kapısının kolu

B) Senato başkanlık tokmağı

C)Beyaz Saray'daki çini vazo

D) Senatodaki büyük ayna

Cevap: B