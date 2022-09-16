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    • Magazin
    • 16.09.2022 21:29
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    • 16.09.2022 21:36
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    1969-1974 arasında ABD Başkanı olan Richard Nixon'un,1954'te henüz başkan yardımcısıyken kırdığı 165 yıllık tarihi eser hangisidir?

    ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, 16 Eylül Cuma yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunmuş olduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan "1969-1974 arasında ABD Başkanı olan Richard Nixon'un, 1954'te henüz başkan yardımcısıyken kırdığı 165 yıllık tarihi eser hangisidir?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edebilirsiniz...

    takvim.com.tr
    1969-1974 arasında ABD Başkanı olan Richard Nixon’un, 1954’te henüz başkan yardımcısıyken kırdığı 165 yıllık tarihi eser hangisidir?

    ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

    Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru: 1969-1974 arasında ABD Başkanı olan Richard Nixon'un, 1954'te henüz başkan yardımcısıyken kırdığı 165 yıllık tarihi eser hangisidir?

    A) Beyaz Saray ana giriş kapısının kolu

    B) Senato başkanlık tokmağı

    C)Beyaz Saray'daki çini vazo

    D) Senatodaki büyük ayna

    Cevap: B

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    Haberler Magazin 1969-1974 arasında ABD Başkanı olan Richard Nixon'un,1954'te henüz başkan yardımcısıyken kırdığı 165 yıllık tarihi eser hangisidir?
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