Arka Sokaklar'ın Mesut'u Şevket Çoruh neden diziden ayrıldı? Arka Sokaklar Mesut öldü mü? İlk açıklama geldi!

Arka Sokaklar dizisi hakkında aramalar son saatlerde hız kazandı. 16 sezon boyınca dizide Mesut rolünü oynayan Şevket Çoruh, projeden ayrılık kararını açıklamıştı. Ancak nedeni hakkında bir açıklama gelmemişti. Şevket Çoruh ilk defa Arka Sokaklar dizisinden ayrılmasının nedenini anlattı. Peki, Arka Sokaklar Mesut öldü mü? Arka Sokaklar'ın Mesut'u Şevket Çoruh neden diziden ayrıldı? İşte merak edilenler!
ŞEVKET ÇORUH NEDEN AYRILDI?
Şevket Çoruh sosyal medya hesabından "Hoşça kal Mesut" başlıklı veda yazısı kaleme aldı. İşte Şevket Çoruh'un açıklamaları:
"16 sezon 632 bölüm boyunca Arka Sokaklar'da koştum, kaçtım, kovaladım. Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm. Bugün bu yolun sonundayım. Başta yapımcımız Sayın Türker İnanoğlu'na, yıllarca omuz omuza çalıştığım kamera önü ve arkasındaki ekibimize, yayında ve yapımda emeği geçmiş herkese ve ekranda binlerce saat göz göze baktığımız seyircimize teşekkürler.
ŞEVKET ÇORUH'TAN İLK AÇIKLAMA GELDİ
Şevket Çoruh, şu açıklamayı yaptı:
"Yani 16 sene. Artık emekli oldum sayılır. Çok güzel günler, sezonlar geçirdim, geçirdik. Aile gibiydik ama benim artık ayrılmam emekli olmam zamanı geldi. Mutlaka devam edecektir Arka Sokaklar. Çok güçlü, çok başarılı bir iş çünkü. Ama ben artık başka işler yapmak istiyorum."