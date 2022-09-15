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    • Magazin
    • 15.09.2022 09:06
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    • 15.09.2022 09:07
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    Arka Sokaklar'ın Mesut'u Şevket Çoruh neden diziden ayrıldı? Arka Sokaklar Mesut öldü mü? İlk açıklama geldi!

    Türk televizyon tarihinin en uzun dizilerinden olan Arka Sokaklar dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. Mesut Komiser'e hayat veren Şevket Çoruh diziden ayrıldığı açıklandı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Şevket Çoruh 'Hoşça Kal Mesut' başlıklı bir veda yazısı kaleme aldı. Peki, Arka Sokaklar Mesut öldü mü? Arka Sokaklar'ın Mesut'u Şevket Çoruh neden diziden ayrıldı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Arka Sokaklar’ın Mesut’u Şevket Çoruh neden diziden ayrıldı?

    Arka Sokaklar dizisi hakkında aramalar son saatlerde hız kazandı. 16 sezon boyınca dizide Mesut rolünü oynayan Şevket Çoruh, projeden ayrılık kararını açıklamıştı. Ancak nedeni hakkında bir açıklama gelmemişti. Şevket Çoruh ilk defa Arka Sokaklar dizisinden ayrılmasının nedenini anlattı. Peki, Arka Sokaklar Mesut öldü mü? Arka Sokaklar'ın Mesut'u Şevket Çoruh neden diziden ayrıldı? İşte merak edilenler!

    ŞEVKET ÇORUH NEDEN AYRILDI?

    Şevket Çoruh sosyal medya hesabından "Hoşça kal Mesut" başlıklı veda yazısı kaleme aldı. İşte Şevket Çoruh'un açıklamaları:

    "16 sezon 632 bölüm boyunca Arka Sokaklar'da koştum, kaçtım, kovaladım. Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm. Bugün bu yolun sonundayım. Başta yapımcımız Sayın Türker İnanoğlu'na, yıllarca omuz omuza çalıştığım kamera önü ve arkasındaki ekibimize, yayında ve yapımda emeği geçmiş herkese ve ekranda binlerce saat göz göze baktığımız seyircimize teşekkürler.

    ŞEVKET ÇORUH'TAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

    Şevket Çoruh, şu açıklamayı yaptı:

    "Yani 16 sene. Artık emekli oldum sayılır. Çok güzel günler, sezonlar geçirdim, geçirdik. Aile gibiydik ama benim artık ayrılmam emekli olmam zamanı geldi. Mutlaka devam edecektir Arka Sokaklar. Çok güçlü, çok başarılı bir iş çünkü. Ama ben artık başka işler yapmak istiyorum."

        ŞEVKET ÇORUH KİMDİR?

        Şevket Çoruh 30 Haziran 1973'te İstanbul'da dünyaya geldi. Ailesi Artvinli olan Çoruh ailenin tek çocuğudur. Şevket Çoruh'un annesi terzi, babası ise dolmuş şoförüdür. Ünlü oyuncu ilkokul ve ortaokul eğitimlerini Üsküdar Taşmektep İlkokulunda almıştır.

        Şevket Çoruh, 14 yaşından 24 yaşına kadar İstanbul Maltepe'de yaşamıştır. Kartal Anadolu Lisesi mezunu olan Çoruh, lise hayatından sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. 1989 yılından bu yana farklı tiyatro oyunlarında yer alan oyuncu 2006 yılından bu yana Arka Sokaklar dizisinde rol aldı.

        Şevket Çoruh, 3 Nisan 2017 tarihinde kendi imkanları ile İstanbul Kadıköy'de Baba Sahne ismini verdiği tiyatroyu açtı. Müjdat Gezen Baba Sahne Tiyatrosu'nun açılışında Türk tiyatrosunda tulûatın simgesi olarak kabul edilen ve kendisine Münir Özkul'un devrettiği İsmail Dümbüllü'nün fesini Şevket Çoruh'a devretmiştir.
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        Haberler Magazin Arka Sokaklar'ın Mesut'u Şevket Çoruh neden diziden ayrıldı? Arka Sokaklar Mesut öldü mü? İlk açıklama geldi!
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