Fatih Terim belgeseli Netflix üzerinden seyirciyle buluşuyor. Aylardır beklenen belgesel için geri sayım sona erdi. Peki, Netflix Fatih Terim belgeseli ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Fatih Terim belgeseli konusu ne, kaç bölüm olacak? İşte merak edilenler!
FATİH TERİM BELGESELİ NE ZAMAN ÇIKIYOR?
Fatih Terim belgeseli 15 Eylül 2022'de saat 10.00'da Netflix'de yayına girecek. Belgeseli sadece Netflix üyeleri izleyebilecek.
TERİM BELGESELİ KONUSU NE?
"Futbolcu, kaptan, hoca, baba, dede, imparator… Uzun yıllara yayılan, tarihe damga vurmuş başarılara sahne olan kariyeriyle farklı nesillerin hatıralarında yer edinen Fatih Terim, Netflix'in Terim belgeselinde bilinmeyenleriyle anlatılıyor. 1996-2022 yıllarına odaklanan belgesel, hepimizin çok iyi bildiği başarıları bu defa Fatih Terim'in ağzından aktarıyor"