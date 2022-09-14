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    • Magazin
    • 14.09.2022 22:51
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    • 14.09.2022 22:51
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    Netflix Fatih Terim belgeseli ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Fatih Terim belgeseli konusu ne, kaç bölüm olacak?

    Fatih Terim belgeseli hakkında aramalar yoğunluk kazandı. Hem Türk futbolunun hem de Galatasaray'un usta ismi Fatih Terim'in belgeseli büyük bir heyecanla bekleniyordu. Artık geri sayım sona erdi. Fatih Terim'in belgeseli Netflix üzerinden sevenleriyle buluşuyor. Peki, Netflix Fatih Terim belgeseli ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Fatih Terim belgeseli konusu ne, kaç bölüm olacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Netflix Fatih Terim belgeseli ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

    Fatih Terim belgeseli Netflix üzerinden seyirciyle buluşuyor. Aylardır beklenen belgesel için geri sayım sona erdi. Peki, Netflix Fatih Terim belgeseli ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Fatih Terim belgeseli konusu ne, kaç bölüm olacak? İşte merak edilenler!

    FATİH TERİM BELGESELİ NE ZAMAN ÇIKIYOR?

    Fatih Terim belgeseli 15 Eylül 2022'de saat 10.00'da Netflix'de yayına girecek. Belgeseli sadece Netflix üyeleri izleyebilecek.



    TERİM BELGESELİ KONUSU NE?

    "Futbolcu, kaptan, hoca, baba, dede, imparator… Uzun yıllara yayılan, tarihe damga vurmuş başarılara sahne olan kariyeriyle farklı nesillerin hatıralarında yer edinen Fatih Terim, Netflix'in Terim belgeselinde bilinmeyenleriyle anlatılıyor. 1996-2022 yıllarına odaklanan belgesel, hepimizin çok iyi bildiği başarıları bu defa Fatih Terim'in ağzından aktarıyor"

        FATİH TERİM BELGESELİ KAÇ BÖLÜM OLACAK?

        Terim belgeseli dört bölümden oluşacak. Belgeselin senaryosunu Altuğ Gültan, yönetmenliğini Burak Aksoy yapacak.

        FATİH TERİM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

        Fatih Terim (d. 4 Eylül 1953, Adana), Türk teknik direktör ve defans pozisyonunda oynamış eski millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden, Galatasaray'ın teknik direktörlüğü görevini uzun yıllar sürdürmüştür.

        Babası Kıbrıs Türkü olan Terim futbola Ceyhanspor'da başladı. Türkiye 2. Ligi'nde şampiyon olarak 1. Lige geçen Adana Demirspor'da sergilediği oyun ile herkesin ilgisini üzerine çekti ve bir sonraki sezon Galatasaray'a transfer oldu.

        Galatasaray'da futbol oynayan Terim Galatasaray'da takım kaptanlığını da üstlendi. Galatasaray'daki oyunculuk kariyeri boyunca yürüttüğü kaptanlığı sayesinde tüm zamanların en sevilen Galatasaray oyuncularından biri haline geldi. Galatasaray formasıyla 327 maç oynadı. Sarı kırmızılı forma altında futbolculuk kariyeri boyunca lig şampiyonluğunu sevincini yaşayamadı ancak 2'şer kez Türkiye Kupası ile Başbakanlık Kupası ve 1 kez de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.
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