Hadise Mehmet Dinçerler ayrıldı mı? Son dakika Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti boşandı mı? Hadise ne zaman evlendi?

Vatandaşlar sıklıkla, "Hadise Mehmet Dinçerler ayrıldı mı?" sorularına arama motorlarında yanıt arıyor. Yüzükler çıkınca bu iddialar daha da güçlenmeye başladı. İşte Hadise Mehmet Dinçerler ayrıldı mı? Sorusunun yanıtı...
Bir süredir aşk yaşadığı Mehmet Dinçerler'den geçtiğimiz ocak ayında evlilik teklifi alan ve 'evet' diyen Hadise, mutluluğunu takipçileriyle de paylaşmıştı.Tektaşını gösteren ünlü popçu, "Bölümümüz şimdi başlıyor" notunu düşmüştü. Dinçerler de sevgilisinin paylaşımına, 'Mrs. Dinçerler' yorumunu yapmıştı. İş insanının Hadise'ye aldığı tektaş yüzüğün fiyatının 3 milyon TL olduğu ortaya çıkmıştı.
AİLE ARASINDA NİKAH
Hürriyet'in haberine göre, 15 Mart tarihinde evlilik yolunda işk adımı atan Hadise Açıkgöz ve Mehmet Dinçerler, her şeyi Türk geleneklerine göre yapmıştı. Ünlü çift, nisan ayının sonunda da aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nikah masasına oturmuştu. Çırağan Sarayı'nda yapılan nikâha sadece 20 kişi davet eden ünlü çift, haberin basına yansımaması için konukların görüntü almasını yasaklamıştı.
"EŞİM BANA KRALİÇE GİBİ BAKIYOR"
Nikah sonrası ilk kez Kıbrıs'ta konser veren Hadise, sahnede evlendiğini açıklamıştı. 'Prenses' şarkısını söyleyen güzel popçu, "Bu şarkıyı yıllardır söylüyorum ama evlendikten sonra ilk defa seslendireceğim. Prenses şarkımda şöyle bir şey söylüyorum; 'Prensesler gibiydim baba evinde'. Eşim bana gerçekten kraliçe gibi bakıyor. Prenses değil, kraliçe gibi. Ona buradan teşekkür ediyorum her şey için. Beni bu kadar güzel sevdiği için, hep yanımda olduğu için" ifadelerini kullanmıştı.