Hadise Mehmet Dinçerler ayrıldı mı? Son dakika Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti boşandı mı? Hadise ne zaman evlendi?

HADİSE İLE EŞİNİN ARASINDA NELER OLUYOR?

Birlikteliklerinin ilk döneminde sık sık kameralara poz veren ve sosyal medya fotoğraf paylaşan çift bir süredir ayrı ayrı görüntülenmesi dikkatlerden kaçmadı. Bir süredir aralarında sorun olduğu konuşulan ünlü çift, son günlerde sergiledikleri tavırlarla dedikoduları alevlendirdi.

SAHNEDE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

İlk olarak Hadise'nin eşi Dinçerler'in 23 Ağustos'taki doğum gününe dair bir paylaşım yapmaması akıllarda soru işareti oluşturmuştu. Ayrıca ünlü ismin, birkaç gün önceki konserinde duygusal anlar yaşaması ve 'Küçük Bir Yol' şarkısını seslendirirken gözyaşlarına boğulması herkesi şaşırtmıştı.

Evlendikten sonra 3 milyon TL'lik tektaşını her konserinde takan ve parmağından çıkarmayan Hadise'nin son iki konserinde yüzüğünü takmaması da dikkatlerden kaçmamıştı.