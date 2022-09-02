2 Eylül 2022 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, altını kim aldı? Bugün Gelinim Mutfakta yarışmasından kim elendi? İŞTE SON PUAN DURUMU!

2 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Her hafta gelinlerin en güzel yemeği yapmak için mücadele ettiği programda bir kişi mutlu sona ulaşıyor. Haftanın birincisi bilezik ödülüne kavuşuyor. Peki, Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? 2 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci? İşte merak edilenler haberimizde!