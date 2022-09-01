Ünlü türkücü ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül ile avukat eşi Ece Binay 8 yıllık evliliğin ardından anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin boşanmaları magazin dünyasında gündem oldu. Peki Ece Binay kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ece Binay Mahsun Kırmızıgül boşandı mı, neden?
ECE BİNAY MAHSUN KIRMIZIGÜL BOŞANDI MI, NEDEN?
Avukat Ece Binay ile evli olan yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün eşini aldattığı iddia edilmişti. Geçtiğimiz hafta genç bir kadınla görüntülenen Kırmızıgül görüntülerle iligili ise açıklama yapmadı.
Olayın ardından soluğu mahkemede alan çift tek celsede boşandı. Mahkeme, çiftin kızlarının velayetini Ece Binay'a verdi. Boşanma ile ilgili konuşan Kırmızıgül, "Evliliğimizi kurtarmaya çalıştık ama olmadı. Neden-sonuç ilişkisini fazla konuşmak istemiyorum. Olan oldu" ifadelerini kullandı.
ECE BİNAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, NE İŞ YAPIYOR, MESLEĞİ NE?
Ece Binay, 2016'da yıldır birlikte olduğu sevgilisi Mahsun Kırmızıgül ile Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosluğu'nda düzenlenen törenle evlenmişti.
Düğüne çiftin aileleri ve yakın dostları da dahil olmak üzere toplamda 30 kişi katılmıştı.
Avukatlık yapan Ece Binay'ın Lavin adında bir kızı var.