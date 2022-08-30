Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlayacak? Gönül dağı 3. SEZON FRAGMANI İZLE! Gönül dağı 66. bölümde neler yaşanacak?

Gönül Dağı dizisinin yeni sezonu için geri sayım sona eriyor. Dizinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı ve izleyicide merak uyandırdı. Peki, Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlayacak? Gönül dağı 66. bölümde neler yaşanacak? İşte merak edilenler ve 3. sezon fragmanı...