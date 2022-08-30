Geçtiğimiz sezon Seray Sever ve Umut Eker'in jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasına bu yıl yeni jüri üyeleri damga vurdu. Programda bu yıl Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz jüri üyeliği yapıyor. Yaptığı eleştirilerle sık sık dikkat çeken Yılmaz sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor. Peki Doya Doya Moda Yasemin kimdir? Modacı Yasemin Yılmaz kaç yaşında, nereli? Yasemin Yılmaz evli mi?
DOYA DOYA MODA YASEMİN KİMDİR?
Yasemin Yılmaz, 1995 yılında doğmuştur ve 27 yaşındadır.
Ünlü jüri Yasemin Yılmaz hem Türkiye de hem de yurt dışında birçok önemli defileye katılmıştır.
Yasemin Yılmaz Son Olarak 2020 yılında 2020'nin en iyi çıkış yapan tasarımcısı ödülünü aldı.
Fashion Weeks'te tasarımları sayesinde çok konuşulan Yasemin Yılmaz'ın özel hayatı hakkında pek fazla bilgi bulunmazken bekar olduğu bilinmektedir.