Geçtiğimiz sezon Seray Sever ve Umut Eker'in jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasına bu yıl yeni jüri üyeleri damga vurdu. Programda bu yıl Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz jüri üyeliği yapıyor. Yaptığı eleştirilerle sık sık dikkat çeken Yılmaz sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor. Peki Doya Doya Moda Yasemin kimdir? Modacı Yasemin Yılmaz kaç yaşında, nereli? Yasemin Yılmaz evli mi?