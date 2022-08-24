Gönül Dağı Dilek rüya da olsa geri dönüyor! Kayalıklardan düşüp ölmüştü! Senaristler bombayı patlattı! Hem Taner'e hem evladına kavuşacak

Gönül Dağı'nda flaş gelişme! TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi 65. bölümüyle Haziran ayında ekranlara kısa bir süreliğine veda etmişti. Başrollerinde Berk Atan; Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk'ün yer aldığı dizide sezon final bölümü herkesi kahretti. Başarılı oyuncu Gülsim Ali İlhan'ın aniden diziden çıkacağı ortaya çıktı. Son bölümde Dilek karakteri öldü. İlhan da hikayesi bitince diziden ayrıldı. Yeni sezon heyecanla beklenirken Gülsim Ali İlhan hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.
2 sezon boyunca ekranlarda fırtına gibi esen Gönül Dağı dizisi 3. sezonuyla ekranlarda boy göstereceği günü bekliyor. Büyük bir izleyici kitlesine sahip dizi ile ilgili ortaya öyle bir iddia atıldı ki...
GÖNÜL DAĞI DİLEK YENİ SEZONDA OLACAK MI?
Gönül Dağı dizisinin 3. Sezon çekimleri başladı. Gönül Dağı hayranlarını sevindiren gelişme yaşandı. İddiaya göre diziye veda eden Gülsim Ali Gönül Dağı'nın yeni bölümlerinde tekrardan ekranlara gelecek.
Dilek karakteri Taner karakterinin rüyasına girecek. Dilek'in oğlunu sevdiği sahneler dizinin 3 sezonunda izleyen herkesi gözyaşlarına boğacak.
Ancak henüz yeni sezon fragmanı yayınlanmadı. Bu nedenle iddiaların doğruluk payı olup olmadığı bilinmiyor. Fragmanın yayınlanmasıyla her şey ortaya çıkacak.
GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Severek izlenen Gönül Dağı dizisinin yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Ancak dizinin Eylül ayı içerisinde yeni bölümleriyle ekranlara gelmesi bekleniyor.
GÖNÜL DAĞI DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...
Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…
Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…
Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...