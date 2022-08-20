Altın Kelebek parlayan yıldızları kim oldu? 2022 Altın Kelebek'in parlayan yıldızları belli oldu mu? Bu yıl bir ilk yaşandı

Altın Kelebek parlayan yıldızları kim oldu? 2022 Altın Kelebek parlayan yıldızları belli oldu mu? soruları araştırılıyor. Altın Kelebek'in parlayan yıldızları her yıl yoğun ilgi görüyor. Bu yıl dizi sektörüne damga vuran yapımlar arasında yer alan Üç Kız Kardeş'in başrol oyuncusu Altın Kelebek'in parlayan yıldızları arasında yer aldı. İşte detaylar...
ALTIN KELEBEK PARLAYAN YILDIZLARI KİM OLDU?
Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya2022 yılında Altın Kelebek'te ilk parlayan yıldız oldu.
İkinci parlayan yıldız Nilsu Berfin Aktaş oldu. Kuzey Yıldızı dizisiyle yıldızı parlayan ardından kısa sürede başrole yükselen genç yıldız, son olarak "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" dizisinde seyirciyle buluşuyor.