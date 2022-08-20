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    • Magazin
    • 20.08.2022 14:40
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    • 20.08.2022 14:43
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    Altın Kelebek parlayan yıldızları kim oldu? 2022 Altın Kelebek'in parlayan yıldızları belli oldu mu? Bu yıl bir ilk yaşandı

    Altın Kelebek bu yıl 48. kez düzenlenecek. Geçen yıl Menajerimi Ara dizisinin başrolü Ahsen Eroğlu, Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen ve Baht Oyunu dizisinin yıldızı Cemre Baysel parlayan yıldız seçilmişti. Bu yılın "Parlayan Yıldızları" da belli oldu. Ayrıca bu yıl bir ilk yaşandı ve ilk kez bir erkek oyuncu Altın Kelebek parlayan yıldızları arasında yer aldı. Peki 2022 Altın Kelebek parlayan yıldızları kim oldu?

    ALTIN KELEBEK PARLAYAN YILDIZLARI KİM OLDU?

    Altın Kelebek parlayan yıldızları kim oldu? 2022 Altın Kelebek parlayan yıldızları belli oldu mu? soruları araştırılıyor. Altın Kelebek'in parlayan yıldızları her yıl yoğun ilgi görüyor. Bu yıl dizi sektörüne damga vuran yapımlar arasında yer alan Üç Kız Kardeş'in başrol oyuncusu Altın Kelebek'in parlayan yıldızları arasında yer aldı. İşte detaylar...

    ALTIN KELEBEK PARLAYAN YILDIZLARI KİM OLDU?

    Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya2022 yılında Altın Kelebek'te ilk parlayan yıldız oldu.

    İkinci parlayan yıldız Nilsu Berfin Aktaş oldu. Kuzey Yıldızı dizisiyle yıldızı parlayan ardından kısa sürede başrole yükselen genç yıldız, son olarak "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" dizisinde seyirciyle buluşuyor.

        Üçüncü parlayan yıldız ise Su Burcu Yazgı Coşkun… Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterine hayat veren başarılı yıldız ülkemizin en değerli yönetmenlerinden Çağan Irmak'ın da keşfettiği yetenekler arasında yer alıyor.

        BİR İLK!

        Bu yıl Altın Kelebek'te bir ilk yaşandı ve ilk kez bir erkek parlayan yıldız olarak seçildi. O isim Tarık Emir Tekin. Tekin Sadakatsiz dizisinde Selçuk Dağcı karakterini canlandırmıştı.

        25 yaşındaki oyuncu Altın Kelebek'te bir ilkin sembolü oldu.
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