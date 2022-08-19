Can Storm: Yeni 'single'ımı Eylül ayında hayranlarıma sunacağım

Oyunculuk sektörünün yanı sıra müzik sektöründe de çalışmaları bulunan Can Storm, hayranlarına yeni şarkılar sunuyor.

Son çalışması, bir single üzerine. Yeni single'ının eylül ayında hayranlarıyla buluşacağını ifade eden Can Storm, konu hakkında açıklamalarda bulundu:



"Müziğe dair bir şeyler benim için gerçekten çok güzel bir şey. Bu nedenle müzik sektöründeki çalışmalarıma yoğun bir şekilde devam ediyorum. Güçlü bir ekiple üzerinde çalıştığımız yeni single'm eylül ayında hayranlarımla buluşacak. Ben çok heyecanlıyım, umuyorum ki hayranlarım da istediklerini alabilir."

Oyunculuk alanında da çalışmalarda bulunan, bunun yanı sıra kendisini müzik sektöründe geliştiren Can Storm, yeni single çalışmalarına devam ettiğini, bu single'n da diğer çalışmaları gibi beğenileceğini umduğunu sözlerine ekledi. Açıklamalarına devam eden Can Storm, açıklamalarında şu sözlere yer verdi: "Biliyorsunuz müzik sektörü durağanlığı sevmez. Bu nedenle sürekli yeni çalışmalar içerisinde olmalısınız. Bu hususun ne kadar önemli olduğunu bildiğim için sektöre hareketlilik katacak çalışmalarda bulunuyorum. Tarzımı ortaya koyan farklı şarkıları hayranlarımla buluşturmuştum. Şimdi de yeni single'm üzerinde çalışıyorum. Aslında çalışmalarda sona geldiğimizi söyleyebilirim. Bir aksilik olmazsa eylül ayında müzik piyasasında yerini alacak."

"BEĞENİLEN ÇALIŞMALARIMA BİR YENİSİNİ EKLEMEK İSTİYORUM"

Beğenilen çalışmalara yenilerini eklemek istediğini belirten Can Storm, güçlü bir ekibe sahip olduğunu, ekibi ile dikkat çeken projeler içerisinde yer aldığını ifade etti. Konuyla ilgili açıklamalarını sürdüren Can Storm, açıklamalarında şu sözlere yer verdi: "Bir tarzım var ve bu tarzı ortaya koyabilmek benim için çok önemli. Daha önce de tarzımı ön plana çıkaran şarkılar çıkardım. Yeni single'm da tarzımı yansıtıyor."

"SİNGLE ÇIKARMA SÜRECİNDE BANA DESTEK OLAN ÇOK KİŞİ OLDU"

Single çıkarma sürecinde kendisine destek olan birçok kişinin bulunduğunu belirten Can Storm, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: "Biliyorsunuz single çıkarma sürecinde çeşitli aksaklıklarla karşılaşılıyor. Bu tarz durumlarda size destek olan kişilerin bulunuyor olması çok önemli. Ben de bu süreçte her zaman desteğini yanımda hissettiğim insanların yardımlarına tanık oldum. Eylül ayında çıkacak single'm çok özel bir çalışmanın eseri. Umarım hayranlarım tarafından beğenilen bir çalışma olur."



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