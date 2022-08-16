Kurtlar Vadisi'nde Polat'ın alt edemediği tek azılı düşmanıydı! Dişli rakibi yıllar sonra geri döndü! Meğer 18 yılın ardından o projede...

Unutulmaz sahneleriyle yıllar geçse bile en çok konuşulan diziler arasında yer alan Kurtlar Vadisi oyuncu kadrosu ile halen gündemde. Dizi ile birlikte yıldızı parlayan oyuncular şimdilerde magazin dünyasında hem kariyeri hem de özel hayatı ile sık sık gündeme geliyor. Yayınlandığı döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde rol alan Sinem Yıldırım yeni projesiyle çok konuşuldu. İşte detaylar...
18 YIL SONRA KAMERA KARŞISINA GEÇTİ!
2003 yılında "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla yayımlanmaya başlayan Kurtlar Vadisi oyuncularıyla ile ilgili gelişmeler diziseverler tarafından yoğun ilgi görüyor.
Fenomen dizide Tombalacı Mehmet'in eşi Esther Hirch karakteriyle tanınan oyuncu Sinem Yıldırım tam 18 yıl aranın ardından ilk kez kamera karşısına geçti.
Yıldırım, Erkan Petekkaya ve Halil Ergün'ün başrollerinde yer aldığı Dedemin Gözyaşları filminde Doktor Gözde karakteriyle ekranlara geri döndü.
Ünlü oyuncu Kurtlar Vadisi dizisinin yanı sıra başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Selin Demiratar'ın paylaştığı Acı Hayat dizisinde de rol almıştı.