Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 16.08.2022 13:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.08.2022 13:41
    ABONE OL

    Kurtlar Vadisi'nde Polat'ın alt edemediği tek azılı düşmanıydı! Dişli rakibi yıllar sonra geri döndü! Meğer 18 yılın ardından o projede...

    Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde oynamıştı. Polat Alemdar'ın bir türlü dişini geçiremediği Esther Hirch yıllar sonra setlere geri döndü. Fenomen dizinin takipçileri 18 yıl sonra bile tanıdı. Sinem Yıldırım Polar Alemdar'ın hayranları tarafında yakından tanınıyor. Tombalacı Mehmet'in eşi Esther Hirch karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu bakın hangi filmde rol aldı...

    Kurtlar Vadisi’nde Polat’ın azılı düşmanıydı!

    Unutulmaz sahneleriyle yıllar geçse bile en çok konuşulan diziler arasında yer alan Kurtlar Vadisi oyuncu kadrosu ile halen gündemde. Dizi ile birlikte yıldızı parlayan oyuncular şimdilerde magazin dünyasında hem kariyeri hem de özel hayatı ile sık sık gündeme geliyor. Yayınlandığı döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde rol alan Sinem Yıldırım yeni projesiyle çok konuşuldu. İşte detaylar...

    18 YIL SONRA KAMERA KARŞISINA GEÇTİ!

    2003 yılında "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla yayımlanmaya başlayan Kurtlar Vadisi oyuncularıyla ile ilgili gelişmeler diziseverler tarafından yoğun ilgi görüyor.

    Fenomen dizide Tombalacı Mehmet'in eşi Esther Hirch karakteriyle tanınan oyuncu Sinem Yıldırım tam 18 yıl aranın ardından ilk kez kamera karşısına geçti.

    Yıldırım, Erkan Petekkaya ve Halil Ergün'ün başrollerinde yer aldığı Dedemin Gözyaşları filminde Doktor Gözde karakteriyle ekranlara geri döndü.

    Ünlü oyuncu Kurtlar Vadisi dizisinin yanı sıra başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Selin Demiratar'ın paylaştığı Acı Hayat dizisinde de rol almıştı.

        ''HEYECAN VERİCİ OLDU''

        Uzun zaman sonra kamera karşısına geçen Yıldırım projeyle ilgili "Çok uzun yıllar sonra setlere dönmek heyecan verici oldu. Senaryonun güzelliği projeye 'Evet' dememi sağladı. Halil Ergün gibi bir duayenle aynı sahneleri paylaşmak büyük gurur ve mutluluk. Zaten çekimler çok güzel geçti" ifadelerini kullandı.

        SİNEM YILDIRIM KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

        İlk kez 2003'te bir projede yer alan Sinem Yıldırım Kurtlar Vadisi dizisindeki Esther karakteriyle büyük çıkış yakaladı.

        Kurtlar Vadisi'nin ardından Acı Hayatlar başta olmak üzere Dönme Dolap ve Tatil Aşkları gibi projelerde yer aldı.

        Yıldırım son olarak Mart ayında vizyona giren Dedemin Gözyaşları isimli filmde Doktor Gözde karakterini canlandırdı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Sınırda Yunan zulmü!
        Haberler Magazin Kurtlar Vadisi'nde Polat'ın alt edemediği tek azılı düşmanıydı! Dişli rakibi yıllar sonra geri döndü! Meğer 18 yılın ardından o projede...
            SON DAKİKA