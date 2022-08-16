Kurtlar Vadisi'nde Polat'ın alt edemediği tek azılı düşmanıydı! Dişli rakibi yıllar sonra geri döndü! Meğer 18 yılın ardından o projede...

Unutulmaz sahneleriyle yıllar geçse bile en çok konuşulan diziler arasında yer alan Kurtlar Vadisi oyuncu kadrosu ile halen gündemde. Dizi ile birlikte yıldızı parlayan oyuncular şimdilerde magazin dünyasında hem kariyeri hem de özel hayatı ile sık sık gündeme geliyor. Yayınlandığı döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde rol alan Sinem Yıldırım yeni projesiyle çok konuşuldu. İşte detaylar...