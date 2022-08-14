Süreyya Gürsel Evren öldü mü, neden öldü? Süreyya Gürsel Evren kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Hangi dizilerde oynadı? soruları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Süreyya Gürsel Evren'den kahreden bir haber geldi. İşte detaylar...