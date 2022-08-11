Taner’in başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi! Gönül Dağı’nın yeni sezon konusu belli oldu! ’Anne Kokusu’ Gedelli’de bebek sesi...

Gönül Dağı yeni sezonu heyecanla beklenirken flaş paylaşım geldi. Dilek'in ölümünden sonra Gedelli'de neler olacağını yeni sezonda ortaya çıkacak. Biricik eşini kaybeden Taner'in yeni bölümlerde nasıl bir savaş vereceği izleyici arafından bir hayli merak ediliyor. İzleyenler bu zamana kadar hiç görmediği Taner'i görecek. Dilek'in ölümünden sonra hem anne hem de baba olan Taner'in hayatın yeni biri girecek mi? En çok da bu sorunun yanıtı merak ediliyor. İşte detaylar...
TANER'İN SINAVI YENİ BAŞLIYOR!
Gönül Dağı dizisinin resmi Twitter hesabından hayranlarını heyecanlandıracak bir paylaşım geldi. Paylaşımda 'Anne Kokusu' detayı dikkat çekti. Dizinin yeni sezonundaki ilk konusu böylelikle belli oldu.
Buna göre yeni sezonda Taner'in bebeği ile imtihanı öne çıkacak. Dilek'in ölümüyle açılacak olan perde, geride kalan bebeklerinin hayata tutunma hikayesiyle devam edecek.