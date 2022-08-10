Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 10.08.2022 23:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.08.2022 23:59
    ABONE OL

    Gönül Dağı'nın yeni sezon konusu belli oldu! 'Anne Kokusu' Gedelli'de bebek sesi... Taner'in başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi!

    Gönül Dağı yeni sezonu heyecanla beklenirken flaş paylaşım geldi. Dilek'in ölümünden sonra Gedelli'de neler olacağını yeni sezonda ortaya çıkacak. Biricik eşini kaybeden Taner'in yeni bölümlerde nasıl bir savaş vereceği izleyici arafından bir hayli merak ediliyor. İzleyenler bu zamana kadar hiç görmediği Taner'i görecek. Dilek'in ölümünden sonra hem anne hem de baba olan Taner'in hayatın yeni biri girecek mi? En çok da bu sorunun yanıtı merak ediliyor. İşte detaylar...

    Taner’in başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi! Gönül Dağı’nın yeni sezon konusu belli oldu! ’Anne Kokusu’ Gedelli’de bebek sesi...

    Gönül Dağı'ndan haber var! Başrollerinde Berk Atan; Ecem Özkaya; Ferdi Sancar; Cihat Süvarioğlu; Semih Ertürk'ün yer aldığı fenomen dizi sezon finaliyle damga vurmuştu. Dilek'in ölmesiyle Gülsim Ali İlhan'ın da hikayesi sona erdi. Taner'i canlandıran Berk Atan'ın yeni partneri henüz belli olmazken flaş bir gelişme yaşandı.

    TANER'İN SINAVI YENİ BAŞLIYOR!

    Gönül Dağı dizisinin resmi Twitter hesabından hayranlarını heyecanlandıracak bir paylaşım geldi. Paylaşımda 'Anne Kokusu' detayı dikkat çekti. Dizinin yeni sezonundaki ilk konusu böylelikle belli oldu.

    Buna göre yeni sezonda Taner'in bebeği ile imtihanı öne çıkacak. Dilek'in ölümüyle açılacak olan perde, geride kalan bebeklerinin hayata tutunma hikayesiyle devam edecek.

        GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Severek izlenen Gönül Dağı dizisinin yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Ancak dizinin Eylül ayı içerisinde yeni bölümleriyle ekranlara gelmesi bekleniyor.

        GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI KİMLERDİR?

        Berk Atan (Taner)
        Gülsim Ali İlhan (Dilek)
        Yavuz Sepetçi (Ciritçi Abdullah)
        Ege Aydan (Münir Başkan)
        Semih Ertürk (Veysel)
        Ecem Özkaya (Zahide)
        Hazal Çağlar (Asuman)
        Cihat Süvarioğlu (Ramazan)
        Ferdi Sancar (Sefer)
        Nazlı Pınar Kaya (Cemile)
        Feyza Işık (Döndü)
        Samet Arda Mercan (Erkan)
        Ulviye Karaca (Gülsüm)
        Gülhan Tekin (Günşıl)
        Eser Eyüboğlu (Selami)

        Şebnem Dilligil (Halime)
        Erdal Cindoruk (Ağıtçı Hüseyin)
        Ali Toptaş (İsmet)
        Nihan Durukan Yapıcı (Kamuran)
        Çiğdem Aygün (Keriman)
        Ali Düşenkalkar (Düğüncü Muammer)
        Nuri Gökaşan (Dişçi Musa)
        Beril Karademir (Sedef)
        Sercan İnceer (Seyfettin)

        GÖNÜL DAĞI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

        Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...
        Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

        Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

        Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

            Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

            Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

            Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..

            GÖNÜL DAĞI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

            Gönül Dağı dizisinin çekimleri Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde gerçekleştirilmektedir. Dizide geçen Gedelli köyü, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı bir köydür.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            UEFA Süper Kupa sahibini buldu
            Haberler Magazin Gönül Dağı'nın yeni sezon konusu belli oldu! 'Anne Kokusu' Gedelli'de bebek sesi... Taner'in başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi!
                SON DAKİKA