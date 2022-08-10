Gönül Dağı'nın yeni sezon konusu belli oldu! 'Anne Kokusu' Gedelli'de bebek sesi... Taner'in başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi!

Gönül Dağı'ndan haber var! Başrollerinde Berk Atan; Ecem Özkaya; Ferdi Sancar; Cihat Süvarioğlu; Semih Ertürk'ün yer aldığı fenomen dizi sezon finaliyle damga vurmuştu. Dilek'in ölmesiyle Gülsim Ali İlhan'ın da hikayesi sona erdi. Taner'i canlandıran Berk Atan'ın yeni partneri henüz belli olmazken flaş bir gelişme yaşandı.
TANER'İN SINAVI YENİ BAŞLIYOR!
Gönül Dağı dizisinin resmi Twitter hesabından hayranlarını heyecanlandıracak bir paylaşım geldi. Paylaşımda 'Anne Kokusu' detayı dikkat çekti. Dizinin yeni sezonundaki ilk konusu böylelikle belli oldu.
Buna göre yeni sezonda Taner'in bebeği ile imtihanı öne çıkacak. Dilek'in ölümüyle açılacak olan perde, geride kalan bebeklerinin hayata tutunma hikayesiyle devam edecek.