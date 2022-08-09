Bir Zamanlar Çukurova'nın vazgeçilmez oyuncusundan ses getirecek dizi! 'Hoş Geldin Gaffur' İşte Bülent Polat'ın yeni projesi...

Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın'ın üstlendiği, senaryosunu ise Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın birlikte kaleme aldıkları Bir Zamanlar Çukurova 141. bölümüyle final yaptı. Başrol oyuncularının yeni projeleri de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Geçtiğimiz ay ekranlara veda eden dizide rol alan Bülent Polat bakın hangi dizi ile izleyici karşısına çıkıyor...