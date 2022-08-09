Bir Zamanlar Çukurova'nın vazgeçilmez oyuncusundan ses getirecek dizi! 'Hoş Geldin Gaffur' İşte Bülent Polat'ın yeni projesi...

Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın'ın üstlendiği, senaryosunu ise Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın birlikte kaleme aldıkları Bir Zamanlar Çukurova 141. bölümüyle final yaptı. Başrol oyuncularının yeni projeleri de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Geçtiğimiz ay ekranlara veda eden dizide rol alan Bülent Polat bakın hangi dizi ile izleyici karşısına çıkıyor...
Bir Zamanlar Çukurova dizisi 4. sezonla birlikte final yaptı. Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Bülent Polat'ın yer aldığı dizi yayınlandığı her Perşembe günü reytingleri sallıyordu.
Final kararı alınması izleyiciyi her ne kadar üzse de oyuncuların hayranları merakla yeni projeleleri bekliyor.
BÜLENT PARLAK'IN PROJESİ ORTAYA ÇIKTI
Fenomen dizide Gaffur karakteriyle adından söz ettirmeyi başaran Bülent Polat yaz dizisine konuk olacak. Ünlü oyuncu Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan Seversin isimli dizide konuk oyuncu olarak yer alacak.
Sevilen oyuncunun tekrar ekranlara döndüğünü öğrenen hayranları sosyal medyada 'Hoş Geldin Gaffur' yorumunda bulundu.
Eğlenceli temasıyla dikkatleri üzerine çeken dizi her hafta çarşamba günleri ekranlarda izleyicisini ağırlıyor.