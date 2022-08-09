Arka Sokaklar dizisiyle ilgili flaş karar! 5 yeni oyuncuyla yollarına devam edecek! Hüsnü Çoban ve Mesut Komiser'den sonra...

Arka Sokaklar'da yer yerinden oynayacak! 17. sezonu ile ekranlara gelmeye hazırlanan dizi ile ilgili yeni gelişmeler ardı ardına geliyor. Türk televizyon tarihinin en uzun süren dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar 5 yeni oyuncu ile deprem etkisi yaratacak.
ARKA SOKAKLARIN YENİ SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLADI!
Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar ve İlker İnanoğlu gibi başarılı isimlerin bulunduğu dizinin yeni sezon çekimlerine başlandığı müjdelendi. Dizinin yeni sezon ilk bölümünün ne zaman yayınlanacağı tam netlik kazanmasa da Eylül ayının ilk haftasında ekranlara gelmesi bekleniyor.
5 YENİ OYUNCU İLE BÜYÜK SÜKSE YARATACAK!
öte yandan Cuma günlerinin vazgeçilmez dizisi güncellenen oyuncu kadrosu ile büyük sükse yaratacak.
Dizi kadrosuna Cansın Çekili, Batuhan Ekşi, Sebahat Kumaş, Cem Uçan ve Nuray Hüseynova eklendi. Cansın Çekili, Komiser Ayşe Arıcan karakterine, Batuhan Ekşi Komiser Yavuz Aslan karakterine Sebahat Kumaş ise Komiser Yardımcısı Nurcan karakterine hayat verecek. Ayrıca, Cem Uçan Kadem, Nuray Hüseynova ise Amina karakterini oynayacak.