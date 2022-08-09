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    • Magazin
    • 09.08.2022 18:35
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    • 09.08.2022 18:35
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    Arka Sokaklar dizisiyle ilgili flaş karar! 5 yeni oyuncuyla yollarına devam edecek! Hüsnü Çoban ve Mesut Komiser'den sonra...

    Kanal D’nin en uzun soluklu dizisi “Arka Sokaklar”ın çekimlerinin başladığı ilan edildi. Sevilen diziden Hüsnü Çoban ve Mesut Komiser karakterlerini canlandıran ünlü oyuncular Şevket Çoruh ve Özgür Ozan'ın ayrılacağı iddia edilmişti. İddiaların gerçeklik payının olmadığı ortaya çıkarken 5 yeni oyuncunun kadroya dahil olacağı öğrenildi. İşte detaylar...

    Arka Sokaklar dizisiyle ilgili flaş karar!

    Arka Sokaklar'da yer yerinden oynayacak! 17. sezonu ile ekranlara gelmeye hazırlanan dizi ile ilgili yeni gelişmeler ardı ardına geliyor. Türk televizyon tarihinin en uzun süren dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar 5 yeni oyuncu ile deprem etkisi yaratacak.

    ARKA SOKAKLARIN YENİ SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLADI!

    Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar ve İlker İnanoğlu gibi başarılı isimlerin bulunduğu dizinin yeni sezon çekimlerine başlandığı müjdelendi. Dizinin yeni sezon ilk bölümünün ne zaman yayınlanacağı tam netlik kazanmasa da Eylül ayının ilk haftasında ekranlara gelmesi bekleniyor.

    5 YENİ OYUNCU İLE BÜYÜK SÜKSE YARATACAK!

    öte yandan Cuma günlerinin vazgeçilmez dizisi güncellenen oyuncu kadrosu ile büyük sükse yaratacak.

    Dizi kadrosuna Cansın Çekili, Batuhan Ekşi, Sebahat Kumaş, Cem Uçan ve Nuray Hüseynova eklendi. Cansın Çekili, Komiser Ayşe Arıcan karakterine, Batuhan Ekşi Komiser Yavuz Aslan karakterine Sebahat Kumaş ise Komiser Yardımcısı Nurcan karakterine hayat verecek. Ayrıca, Cem Uçan Kadem, Nuray Hüseynova ise Amina karakterini oynayacak.

        ŞEVKET ÇORUH DİZİDEN AYRILACAK MI?

        Her yıl olduğu gibi diziden Şevket Çoruh'un ayrılacağı iddiası gündeme gelmişti ama ünlü aktör "Çakallarla Dans" filminin ardından Erler Film'le yeniden anlaştı.

        HÜSNÜ ÇOBAN İDDİASI

        Dizide Hüsnü Çoban karakterine hayat veren sevilen oyuncu Bein Connect imzalı, Vay Bunlar isimli dizide gözüktü. Giray Altınok ile Kerem Özdoğan gibi ünlü oyuncuların bulunduğu Vay Bunlar dizisindeki karakteri merak edilirken Arka Sokaklar dizisindeki akıbeti merak edildi. Hüsnü Çoban'ın dizideki defterini kapattığına dair yorumlar geldi. Ancak iddiaların gerçeği yansıtmadığı düşünülüyor. Yeni bölümlerde Özgür Ozan'ın setlerde olması bekleniyor.

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        Haberler Magazin Arka Sokaklar dizisiyle ilgili flaş karar! 5 yeni oyuncuyla yollarına devam edecek! Hüsnü Çoban ve Mesut Komiser'den sonra...
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