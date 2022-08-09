Arka Sokaklar dizisiyle ilgili flaş karar! 5 yeni oyuncuyla yollarına devam edecek! Hüsnü Çoban ve Mesut Komiser'den sonra...

Arka Sokaklar'da yer yerinden oynayacak! 17. sezonu ile ekranlara gelmeye hazırlanan dizi ile ilgili yeni gelişmeler ardı ardına geliyor. Türk televizyon tarihinin en uzun süren dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar 5 yeni oyuncu ile deprem etkisi yaratacak.