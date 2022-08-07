Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicilerine müjde! EDHO'nın yıldızı Yalnız Kurt'a göz kırptı! Kilit isim ekranlara dönüyor

EDHO'nun yıldızı oyuncusu Yalnız Kurt'ta! Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Yalnız Kurt dizisi her hafta Cuma izleyici karşısına çıkıyor. Sevilen dizi 20. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Yeni sezonun önümüzdeki haftalarda başlaması beklenirken büyük bir gelişme yaşandı. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali Çarırbeyli'si Yalnız Kurt'la anlaştı.
EDHO dizisinin severlerini üzen final kararı sonrası başrol oyuncularının hangi projelerde ekranlara geri döneceği merak ediliyordu. Yalçın Hafızoğlu'dan haber geldi.
Yalnız Kurt dizisi yeni sezona yeni oyuncuları ve yenilenen hikâyesiyle bomba gibi giriş yapmaya hazırlanıyor. Dizinin kulislerde konuşulan ilk yeni oyuncusu belli oldu.
EDHO'DAN YALNIZ KURT'A FIRTINA ESTİRECEK TRANSFER!
Dizinin ekibine Yalçın Hafızoğlu katıldı. Yeteneğinin yanı sıra beyefendi ve uyumlu kişiliğiyle de tanınan Hafızoğlu, "Yalnız Kurt"ta Barış Serbey karakterine hayat verecek.
Yakışıklı oyuncu televizyon dünyasının usta kalemlerinden Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'in imza attığı "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisiyle yıldızlaşmıştı.
32 yaşındaki oyuncu geçen aylarda Süreç Film'in Ersoy Güler imzalı "Sen ve Ben" adlı televiyon filminde de rol almıştı.