Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicilerine müjde! EDHO'nın yıldızı Yalnız Kurt'a göz kırptı! Kilit isim ekranlara dönüyor

EDHO dizisinin severlerini üzen final kararı sonrası başrol oyuncularının hangi projelerde ekranlara geri döneceği merak ediliyordu. Yalçın Hafızoğlu'dan haber geldi.

Yalnız Kurt dizisi yeni sezona yeni oyuncuları ve yenilenen hikâyesiyle bomba gibi giriş yapmaya hazırlanıyor. Dizinin kulislerde konuşulan ilk yeni oyuncusu belli oldu.