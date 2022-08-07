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    • Magazin
    • 07.08.2022 10:18
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    • 07.08.2022 10:44
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    Demet Özdemir'in nişanlısı Oğuzhan Koç yuhalandı! Ankara konserine giden ünlü şarkıcı sahneyi terk etti ortalık karıştı

    Demet Özdemir'in nişanlısı Oğuzhan Koç yuhalandı! Ankara konserine giden ünlü şarkıcı sahneyi terk etti ortalık karıştı. Ankara Sincan'da konser verdiği sırada yağmur başlayınca Oğuzhan Koç sahneyi terk etti. Koç'u yağmur altında bekleyen hayranları ise sanatçının bu hareketini yuhalayarak protesto etti.

    Oğuzhan Koç konseri terk etti yuhalandı!

    Demet Özdemir'in nişanlısı Oğuzhan Koç yuhalandı! Ankara konserine giden ünlü şarkıcı sahneyi terk etti ortalık karıştı. Sincan Belediyesinin Kent Meydanı'nda düzenlediği Oğuzhan Koç konseri akşam saatlerinde başladı. Sincanlılar doyasıya eğlenirken yağmur başladı. Sanatçı Oğuzhan Koç seyircilere yağmurun durumunu sordu.

    SAHNEYİ BAŞKA SANATÇIYA BIRAKTI

    Vatandaşlar, Koç'tan konsere devam etmesini istedi. Yağışın şiddetini artırması nedeniyle Koç, konsere ara verdiğini daha sonra gelip yeniden şarkılarına devam edeceğini belirterek başka bir sanatçıya sahneyi bıraktı. Daha sonra sunucu sahneye gelerek konserin bittiğini söyledi.

    OĞUZHAN KOÇ YUHALANDI

    Bu duruma sinirlenen hayranları "Oğuzhan Koç sahneye" diyerek geri çağırdı. Müzisyenlerin de toparlandığını gören Sincanlılar, Oğuzhan Koç'u yuhaladı. Konsere gelen vatandaşlar ise Oğuzhan Koç'a tepki göstererek dağıldı.
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        Haberler Magazin Demet Özdemir'in nişanlısı Oğuzhan Koç yuhalandı! Ankara konserine giden ünlü şarkıcı sahneyi terk etti ortalık karıştı
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