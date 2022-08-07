Demet Özdemir'in nişanlısı Oğuzhan Koç yuhalandı! Ankara konserine giden ünlü şarkıcı sahneyi terk etti ortalık karıştı

SAHNEYİ BAŞKA SANATÇIYA BIRAKTI

Vatandaşlar, Koç'tan konsere devam etmesini istedi. Yağışın şiddetini artırması nedeniyle Koç, konsere ara verdiğini daha sonra gelip yeniden şarkılarına devam edeceğini belirterek başka bir sanatçıya sahneyi bıraktı. Daha sonra sunucu sahneye gelerek konserin bittiğini söyledi.