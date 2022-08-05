Güzel oyuncu Özlem Gezgin tatilini Yunanistan’da geçiriyor

İlk oyunculuk deneyimini Kiralık Aşk adlı dizide kazanan Özlem Gezgin, daha sonra dikkat çeken yapımlarda kendisine yer bulmuştu.
Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın Mikonos adasında görüntülenen ünlü oyuncu, Türkiye'den uzakta tatilin keyfini çıkarıyor.
Mykonos Hotel'den çıkışta görüntülenen ve magazin muhabirlerinin ısrarlı sorularını yanıtsız bırakan Gezgin'in önümüzdeki hafta tatilini bitireceği ve İzmir'de yayınlanacak dizi projesi için çalışmalara yeniden başlayacağı öğrenildi.
Yasal Uyarı: Bu içerikten Turkuvaz Medya sorumlu değildir