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    • Magazin
    • 05.08.2022 11:22
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    • 05.08.2022 12:05
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    Güzel oyuncu Özlem Gezgin tatilini Yunanistan’da geçiriyor

    Güzelliği ile medyanın da ilgi odağı olan oyuncu Özlem Gezgin, yaz tatilini geçirmek için gittiği Yunanistan’ın Mikonos Adası’nda görüntülendi.

    Güzel oyuncu tatilini Yunanistan’da geçiriyor

    İlk oyunculuk deneyimini Kiralık Aşk adlı dizide kazanan Özlem Gezgin, daha sonra dikkat çeken yapımlarda kendisine yer bulmuştu.

    Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın Mikonos adasında görüntülenen ünlü oyuncu, Türkiye'den uzakta tatilin keyfini çıkarıyor.

    Mykonos Hotel'den çıkışta görüntülenen ve magazin muhabirlerinin ısrarlı sorularını yanıtsız bırakan Gezgin'in önümüzdeki hafta tatilini bitireceği ve İzmir'de yayınlanacak dizi projesi için çalışmalara yeniden başlayacağı öğrenildi.

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