Güzel oyuncu Özlem Gezgin tatilini Yunanistan’da geçiriyor

Mykonos Hotel'den çıkışta görüntülenen ve magazin muhabirlerinin ısrarlı sorularını yanıtsız bırakan Gezgin'in önümüzdeki hafta tatilini bitireceği ve İzmir'de yayınlanacak dizi projesi için çalışmalara yeniden başlayacağı öğrenildi.

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