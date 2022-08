Başarısı meydanda

HANDE Yener'in yeni teklisi "İyi Ya", Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. Yener geçtiğimiz aylarda çıktığı Amerika turnesinde şarkısına New York'un dünyaca ünlü meydanı Times Square'de ünlü yönetmen Leo the Visualist yönetmenliğinde klip çekti.



DÖNÜŞÜM MUHTEŞEM OLDU

90'L yılların efsane şarkısı "Dönüşüm muhteşem olacak" ile bir döneme damga vuran Kadir Tapucu, uzun bir aradan sonra yeni çalışmalarıyla sevenleriyle buluştu. Sözleri Hakkı Yalçın'a bestesi ise Tapucu'ya ait şarkı, Deep House tarzında bir soundla coverlanarak müzikseverlerin beğenisine sunuldu.



BAŞ BAŞA ALIŞVERİŞ

EKRANLARIN başarılı isimlerinden Buğra Gülsoy, önceki gün eşi Nilüfer Gürbüz ile birlikte bir AVM'de görüntülendi. Öğlen saatlerinde eşiyle birlikte alışverişe çıkan yakışıklı oyuncu, eşiyle kısa bir alışveriş turu yapıp AVM'den ayrıldı.