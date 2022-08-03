Kardeşlerim'in izleyicileri duyunca çok şaşıracak! Doruk ters köşe yaptı! İşte Onur Seyit Yaran'ın yeni projesi...

Geçen günlerde İspanya'nın ünlü bir kanalına da röportaj veren Onur Seyit Yaran kariyerindeki hedeflerini anlatmış ve yurt dışında da oyunculuk yapmak istediğini belirtmişti.

Bunun için yabancı dil eğitimi alan oyuncu, kendini geliştirmek de her fırsatı değerlendiriyor.