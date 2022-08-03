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    • Magazin
    • 03.08.2022 11:50
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    • 03.08.2022 11:52
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    Kardeşlerim'in izleyicileri duyunca çok şaşıracak! Doruk ters köşe yaptı! İşte Onur Seyit Yaran'ın yeni projesi...

    ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'in yeni sezonu merakla beklenirken flaş bir gelişme yaşandı. Feomen dizide Doruk karakterini canlandıran Onur Seyit Yaran yeni proje ile ekranlarda boy gösterecek. Vuslat, Kalk Gidelim adlı dizilerde rol alan genç oyuncunun yıldızı Kardeşlerim dizisiyle parlamıştı. Onur Seyit Yaran'dan hayranlarını ters köşe yapan bir atak geldi. İşte Yaran'ın yeni projesi...

    Kardeşlerim’in izleyicileri duyunca çok şaşıracak!

    Kardeşlerim'in Doruk'u flaş bir projeye imza attı. NG Medya imzalı, ilk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan gençlik dizisi Kardeşlerim 56. bölümüyle geçtiğimiz haftalarda sezon finali yapmıştı. Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak ve Onur Seyit Yaran'ın yer aldığı sevilen dizi önümüzdeki haftalarda yeni sezonla izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümleri merakla beklenen dizinin popüler oyuncusu 27 yaşındaki Onur Seyit Yaran'ın yeni projesi bomba etkisi yarattı.

    ATV'de yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Doruk rolüne hayat veren Onur Seyit Yaran bir içecek markasının yüzü oldu.

    Yaran'ın kariyerindeki yükselişi sürüyor. İspanya gibi ülkelerde de yayınlanan dizinin çok sevilen ve büyük bir hayran kitlesi oluşan başarılı oyuncu reklamcıları peşinde koşturuyor.

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyuncu büyük bir reklam kampanyası için imza attı.

    Onur Seyit Yaran, kadın yüzü Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı olan içecek markası ile anlaştı. Yakışıklı oyuncu reklam filminin sözleşmesini bugün imzaladı.

    Yaran yakında kampanyanın reklam filmi için kamera karşısına geçecek.

        Geçen günlerde İspanya'nın ünlü bir kanalına da röportaj veren Onur Seyit Yaran kariyerindeki hedeflerini anlatmış ve yurt dışında da oyunculuk yapmak istediğini belirtmişti.

        Bunun için yabancı dil eğitimi alan oyuncu, kendini geliştirmek de her fırsatı değerlendiriyor.
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