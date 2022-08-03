Çağlar Ertuğrul'un veda ettiği Teşkilat'a Avatar Atakan şoku! Başrolü kaptı! Fenomen dizi 3 yeni isimle büyük sükse yaratacak

Teşkilat dizisi izleyicilerini şaşırtacak! Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde yayınlanan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen Teşkilat dizisi yeni bölümleriyle merakla beklenirken bomba etkisi yaratacak bir gelişme yaşandı. Diziye tam 3 oyuncu birden geliyor.
Büyük bir izleyici kitlesine sahip Teşkilat 48. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Yeni sezonun Eylül ayında başlaması beklenen diziyle ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor.
Hatırlanacağı üzere Teşkilat"ın başrol oyuncusu Çağlar Ertuğrul Ertuğrul ekibe planlanan anlaşma süresi dolduğu ve sağlık sorunları olduğu için veda ettiğini açıklamıştı.
İki sezon Ankara'da çekilen dizi 3. sezonunda İstanbul'a taşınacak. Ayrıca ana kadroya da 3 yeni oyuncu katılacak.
Usta senarist Ethem Özışık'ın kaleme aldığı dizinin çıkan yeni sezon senaryosu şu günlerde revize ediliyor. O yüzden henüz yeni oyuncuların kimler olduğu netlik kazanmadı.
AVATAR ATAKAN İDDİASI!
Survivor yarışmacıyla tanınan 'Avatar Atakan' lakaplı Atakan Arslan'ın Teşkilat dizisinde rol alacağı konuşuluyor. İddiaya göre diziden ayrılan Çağlar Ertuğrul'un yerine Atakan Arslan başrol olacak.