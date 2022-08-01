Oktay Kaynarca'dan Ben Bu Cihana Sığmazam'ı bekleyenlere ters köşe! İşte yeni projesi...

Kurtlar Vadisi dizisindeki Süleyman Çakır ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Hızır Çakırbeyli rolleri ile hafızalara kazınan Oktay Kaynarca Ben Bu Cihana Sığmazam adlı dizi ile yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. ATV'de yayınlanacak dizinin kadrosuna Ebru Özkan, Pelin Akil, Ali Seçkiner Alıcı, Hakan Karahan, Erkan Sever, Ragıp Savaş gibi önemli isimler dahil oldu. 1. bölüm için bekleyiş sürerken Oktay Kaynarca'dan ters köşe bir hareket geldi.
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle yeni sezonda seyirci karşısına çıkacak ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, ünlü bir markanın yüzü oldu.
Bilindiği üzere uzun süre bir giyim markasının yüzü olmuş ve hatta kendi koleksiyonunu oluşturmuştı. Kaynarca, şimdi de bir kozmetik markasının yüzü oldu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre reklam çekimi için 3 aylık titiz bir ön hazırlık döneminin ardından çekimler iki günde tamamlandı. Oktay Kaynarca diziden önce reklam filmi çalışması ile ekranda olabilir.