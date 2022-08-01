Oktay Kaynarca'dan Ben Bu Cihana Sığmazam'ı bekleyenlere ters köşe! İşte yeni projesi...

Bilindiği üzere uzun süre bir giyim markasının yüzü olmuş ve hatta kendi koleksiyonunu oluşturmuştı. Kaynarca, şimdi de bir kozmetik markasının yüzü oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre reklam çekimi için 3 aylık titiz bir ön hazırlık döneminin ardından çekimler iki günde tamamlandı. Oktay Kaynarca diziden önce reklam filmi çalışması ile ekranda olabilir.