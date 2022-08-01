Gönül Dağı'ndan müjdeli haber! Ayrılışı perperişan etmişti geri döndü! Sosyal medya hesabından paylaştı 'Özleyenler ellerini kaldırsın'

Cumartesi akşamlarının vazgecilmez dizisi Gönül Dağı'ndan güzel haber geldi. Geçtiğimiz günlerde ayrıldığı duyurulmuştu. Ünlü oyuncunun geri döndüğü müjdelendi.

GÖNÜL DAĞI'NDAN AYRILAN ÜNLÜ OYUNCU GERİ DÖNDÜ!

Köprü Film – Ferhat Eşsiz imzalı dizisinin 3. sezonu merakla beklenirken veda haberi gözyaşlarına boğmuştu. Dizide Selami Ferses'e hayat veren Eser Eyüboğlu sahne programlarına da ağırlık vermek istemesi nedeniyle ayrılık kararı almıştı. Eyüboğlu'nun ajansı oyuncunun yeni projeler için müsait olduğunu da ilan etmişti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN GÜZEL HABERİ BÖYLE VERDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre taraflar arasında yeni bir gelişme oldu. Eser Eyüboğlu tekrar "Gönül Dağı"na dönme kararı aldı ve bu yeni gelişmeyi "Gönül Dağı'nı özleyenler ellerini kaldırsın! Yeni sezonda görüşmek üzere…" mesajıyla sosyal medya sayfasından yayınladı.

Eskişehir Sivrihisar'da çekilen projenin yeni kadın oyuncusu da ilerleyen bölümlerde belli olacak. Dizinin 66. bölümünün çekimleri ağustos ayının ortasında başlayacak.