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    • Magazin
    • 01.08.2022 14:01
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    • 01.08.2022 14:01
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    Gönül Dağı'ndan müjdeli haber! Ayrılışı perperişan etmişti geri döndü! Sosyal medya hesabından paylaştı 'Özleyenler ellerini kaldırsın'

    TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'ndan bu sezon bir çok oyuncu peş peşe ayrılmıştı. İzleyiciyi en çok üzen veda ise kuşkusuz Dilek karakteri olmuştu. Gülsim Ali İlhan'ın canlandırdığı Dilek sezon finalinde çıktığı dağda başına gelen felaket sonucu hayatınıı kaybetmişti. Yeni sezonda ünlü oyuncunun yerine kimin geleceği ise merak konusu olmuştu. Heyecanlı bekleyiş devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Gönül Dağı'ndan ayrılan ünlü oyuncu geri döndü. Peki kim döndü? İşte detaylar...

    Gönül Dağı’ndan müjdeli haber!

    Ayrılıkların kol gezdiği Gönül Dağı'ndan bu kez müjdeli haber geldi. Başrollerini Berk Atan; Ecem Özkaya; Ferdi Sancar; Cihat Süvarioğlu; Semih Ertürk'ün paylaştığı TRT'nin fenomen dizisi Gönül Dağı yeni sezon çekimlerine Ağustos ayının ortasında başlayacak. İzleyiciler diziden ayrılan oyuncular için çok üzülmüşü. Sevindirecek bir haber duyuruldu. Ünlü oyuncu flaş bir kararla geri döndü. Yeni bölümlerde rol alacak.

    Cumartesi akşamlarının vazgecilmez dizisi Gönül Dağı'ndan güzel haber geldi. Geçtiğimiz günlerde ayrıldığı duyurulmuştu. Ünlü oyuncunun geri döndüğü müjdelendi.

    GÖNÜL DAĞI'NDAN AYRILAN ÜNLÜ OYUNCU GERİ DÖNDÜ!

    Köprü Film – Ferhat Eşsiz imzalı dizisinin 3. sezonu merakla beklenirken veda haberi gözyaşlarına boğmuştu. Dizide Selami Ferses'e hayat veren Eser Eyüboğlu sahne programlarına da ağırlık vermek istemesi nedeniyle ayrılık kararı almıştı. Eyüboğlu'nun ajansı oyuncunun yeni projeler için müsait olduğunu da ilan etmişti.

    SOSYAL MEDYA HESABINDAN GÜZEL HABERİ BÖYLE VERDİ

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre taraflar arasında yeni bir gelişme oldu. Eser Eyüboğlu tekrar "Gönül Dağı"na dönme kararı aldı ve bu yeni gelişmeyi "Gönül Dağı'nı özleyenler ellerini kaldırsın! Yeni sezonda görüşmek üzere…" mesajıyla sosyal medya sayfasından yayınladı.

    Eskişehir Sivrihisar'da çekilen projenin yeni kadın oyuncusu da ilerleyen bölümlerde belli olacak. Dizinin 66. bölümünün çekimleri ağustos ayının ortasında başlayacak.
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