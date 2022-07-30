Yaz tatilini Kaş’ta geçiren oyuncu Ferhat Domurcuk keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı

Ekranlarda sergilediği başarılı oyunculuk performansı ve seslendirmeleri ile tanınan Ferhat Domurcuk, yaz tatilini eşi Catharina Domurcuk ile Antalya'nın Kaş ilçesinde geçiriyor.

Uzun süredir başarılı performansını koruyan isimlerden biri olan Ferhat Domurcuk, bugünlerde yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmekle meşgul. 1985 yılında Sakarya'nın Sapanca ilçesinde dünyaya gelen ünlü oyuncu, eşi Catharina Domurcuk ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Çiftin mutluluğu Kaş tatilinin karelerinden de en net şekilde görülüyor. 19 Mayıs Üniversitesi GSF, Mimari Dekoratif Sanatlar bölümünden başarıyla mezun olan Ferhat Domurcuk, oyunculuk kariyerine ilk olarak ATV'de yayınlanan Parmaklıklar Ardında dizisiyle adım atmıştı.

Çizdiği başarılı grafik nedeniyle yoğun bir iş temposunun içinde yer alan oyuncu; Ezel, Hesaplaşma, Dedektif Memoli ve Bir Aşk Hikayesi gibi televizyon dizileriyle de ününe ün katmıştı. Çeşitli sinema ve reklam filmleri için de kamera karşısına geçen Ferhat Domurcuk, marka elçiliği'nin yanı sıra, müzikle de yakından ilgileniyor.

Ferhat Domurcuk'un bu çok yönlü çalışma hayatı doğal olarak yoğun bir iş yükünü de beraberinde getiriyor. 2022 sezonunu da yorucu bir iş temposunun altında geçiren Ferhat Domurcuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara göre sezonun tüm yorgunluğunu Antalya'nın Kaş ilçesinde atıyor. Eşi Catharina Domurcuk'la Akdeniz'in serin ve masmavi sularının keyfini çıkaran ünlü oyuncu, yeni sezon öncesinde bir anlamda enerji depoluyor. Sosyal medya hesabından birbirinden renkli ve keyifli anlar paylaşan oyuncunun sezon öncesi keyifli zaman geçirdiği görülüyor.