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    • Magazin
    • 30.07.2022 13:48
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    • 30.07.2022 13:48
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    Ünlü şarkıcı Efecin yeni projeleriyle damga vuracak

    Katıldığı bir klip çekiminde açıklamalarda bulunan şarkıcı ve sunucu Efecin, yeni şarkıyısla gündem olacağını belirtti. Efecin, ayrıca gündem yaratacak bir televizyon programı hazırlayacağının da altını çizdi.

    Efecin yeni projeleriyle damga vuracak

    Ünlü şarkıcı ve sunucu Efecin, yeni şarkısı için okumalara başladı. Son olarak destek amacı ile ünlü basketbolcu Banu Karadağlı ile birlikte Handan Erol'un klip çekimine katılan yıldız sanatçı, flaş açıklamalarda bulundu. Organizasyon hakkında birtakım değerlendirmelerde bulunan Efecin, "Arkadaşımızın yanında olmak içi klip çekimine geldik.

    Umarım şarkımız milyonlara ulaşır. Bu arada ben de yeni bir şarkı çıkarıyorum. Söz ve beste bana ait olacak. Popa aşığım, kendimi popsuz bir dünyada hayal bile edemiyorum" diye konuştu.

    'GÜNDEME DAMGA VURMAK İSTİYORUM'
    Bu arada Efecin, yapımcılığını Jessi Albayrak ve Selçuk Sal'ın üstleneceği bir televizyon programı hazırladığını da belirtti. Efecin, bu konuyla ilgili olarak da şu yorumu yaptı: "Harika bir program olacak. Şu anda hem şarkı hem de program için hazırlanıyoruz. Türkiye'de gündeme damga vurmak istiyorum."

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