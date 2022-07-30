Gençlerin idolu Casper Muhammet Veli Bozkurt

Müzik hayatına çok küçük yaşlarda başlayan Casper, yaptığı başarılı çalışmalarla bu yaz da adını duyurmaya devam edecek! Muhammet Veli Bozkurt yani nam-ı diğer Casper hayranlarını mutlu edecek iki haberle karşımıza çıktı.

İlk haberi kendi ağzından veren Casper'ın sevenlerini bir gün sonra menajeri mutlu etti.

KONSERLER HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK

Casper her geçen gün ayrıcalıklı çalışmalarına devam eden Türk rap müziğinin en önemli temsilcileri arasında yer almakta. Bu başarısını her geçen gün yeni şarkılar, yeni hayranlar ve yeni konserler ile tescillemeyi de ihmal etmiyor.

Hali hazırda pek çok şarkısı, sosyal medya sitelerinde, youtube ve spotify da hit olan şarkıcı yeni bir Türkiye turnesine de yeşil ışık yaktı.

Twitter üzerinden kendisine sıklıkla sorulan soruları cevaplayan Casper "ne zaman Bursa'ya geleceksin?" sorusuna "bu yaz planlıyorum sürprizlerim devam edecek" diyerek cevap verdi.

Daha bu haberler sıcakken bir de menajerinden yaz aylarında Almanya başta olmak üzere Avrupa'daki hayranlarını sevindirecek bir haber de geldi. Casper hayranlarını mutla eden bu haberle birlikte Almanya ile başlayan bir dizi konserinde gündemde olduğu ve planlandığı söylendi.

CASPER TEKVANDO ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Çalışmaktan uyumaya bile zaman bulamadığını söyleyen Casper, müzik çalışmalarından arda kalan zaman aralığında tekvando turnuvalarına hazırlanıyor. Hali hazırda şampiyonluğu da bulunan sanatçı bayrağı daha da ileriye götürmek için çalışmalarına devam edeceğinin sinyallerini verdi.