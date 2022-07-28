Müge Anlı bayramdan sonra ne zaman başlayacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi 2022!

MÜGE ANLI EVLENDİ

Türk televizyonlarının en çok sevilen isimlerinden biri olan Müge Anlı, reyting rekortmeni progrmaı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sezon finaline az bir süre kala müjdeyi vermiş ve evleneceğini duyurmuştu.

15. yeni sezonda evli bir kadın olacağını belirten Müge Anlı canlı yayında, "Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama ne yazık ki, o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki. Ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. sizi okumuyorum!

"Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde misafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim.