İlhan İrem neden öldü, son hali nasıl? İlhan İrem kimdir, nereli, kaç yaşında? Eşi Hansu İrem kimdir? İşte şarkıları ve hayatı...

İLHAN İREM ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Son dakika... Böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi gören İlhan İrem hayatını kaybetti.

SON HALİNİ PAYLAŞMIŞ!

Tam 21 hafta önce son halini yayınlayan İlhan İrem'in kaleme aldığı satırlar ise dikkat çekti.

İlhan'ın paylaşımının altına "Tüm zamansızlıkları içinde sevginin...(27 Şubat 2022)" notunu eklediği görüldü.

İLHAN İREM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Asıl adı İlhan Aldatmaz olan usta sanatçı İlhan İrem, 1 Nisan 1955 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Ortaokulda solfej ve şan dersleri almaya başladı ancak müzik hayatına girmesi, 1969 yılında (14 yaşındayken) üst dönemler tarafından okul orkestrasına solist olarak seçilmesi ile oldu. 1970 yılında mensubu olduğu Meltemler Orkestrası, Liselerarası Müzik Yarışması'nda Marmara bölgesi birinciliği kazandı. Bu dönemde İstanbul'daki pek çok profesyonel müzik grubundan teklif aldı ancak 1972 yılına kadar Bursa'da kalmayı tercih etti. Aynı kadro ile 1972'ye kadar Bursa Çelik Palas Oteli'nde ve Uludağ diskolarında dans müziği şarkıcılığını sürdürdü.

70'li dönemde single plaklar ve romantik hit parçalar üretmiş, 1973 yılında kendi imkânları ile Diskotür firmasına yaptığı ilk 45'liği Birleşsin Bütün Eller - Bazen Neşe Bazen Keder ile beklediği başarıyı yakalayamadı. Plak firmasının bestelerini başka sanatçılara söyletme isteğini geri çevirdikten sonra yapmış olduğu ikinci 45'liği "Yazık Oldu Yarınlara - Haydi Sil Gözlerini" genç sanatçıyı bir anda Türkiye'deki en popüler sarkıcılardan biri yaptı. 1975 yılında yayınlanan üçüncü 45'liği "Anlasana" ile başarısını devam ettirdi.