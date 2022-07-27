Murat Yıldırım ve İman Eklbani çiftiyle ilgili müjdeli bir haber kulislerde konuşulmaya başlandı. Show TV'de ekrana gelen Aziz dizisinin başrol oyuncularından Murat Yıldırım geçtiğimiz sezon eşi ile aynı seti paylaşmıştı. Yıldırım'ın biricik eşi İman Eklbani diziye konuk oyuncu olarak katılmış ve kazancını yardım için bağışlamıştı. Ünlü çift hakkında şimdilerde bebek bekledikleri yönünde iddialar ortaya atıldı. Peki İman Elbani hamile mi? Murat Yıldırım baba mı oluyor? Murat Yıldırım ve İman Elbani ne zaman evlendi, çocukları var mı?
İMAN ELBANİ HAMİLE Mİ?
Faslı oyuncu İman Elbani'nin hamile olduğu iddia ediliyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre kulislerde çiftin bebek beklediği konuşuluyor. İddiaya göre daha önce bebek konusunda tatsız dönemler yaşayan mutlu çift, şimdilik bebek haberini gizli tutuyor.
MURAT YILDIRIM İMAN ELBANİ NE ZAMAN EVLENDİ?
Murat Yıldırım İman Elbani çifti 2016 yılında dünyaevine girmişti.
İMAB ELBANİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Aslen Faslı olan İmane Elbani 1987 yılında dünyaya geldi. 2008 yılında Fas'ta güzellik yarışmasına katıldı ve yarışmada güzellik kraliçesi seçilmesiyle gündeme geldi. Aynı yıl düzenlenen Miss Arab World yarışmasında da birinci oldu. Elbani, Londra'da eğitim aldı. Eğitimi boyuncu Mısır'da ve Fas'ta birçok dizi ve reklam projesinde yer aldı.