Murat Yıldırım ve İman Eklbani çiftiyle ilgili müjdeli bir haber kulislerde konuşulmaya başlandı. Show TV'de ekrana gelen Aziz dizisinin başrol oyuncularından Murat Yıldırım geçtiğimiz sezon eşi ile aynı seti paylaşmıştı. Yıldırım'ın biricik eşi İman Eklbani diziye konuk oyuncu olarak katılmış ve kazancını yardım için bağışlamıştı. Ünlü çift hakkında şimdilerde bebek bekledikleri yönünde iddialar ortaya atıldı. Peki İman Elbani hamile mi? Murat Yıldırım baba mı oluyor? Murat Yıldırım ve İman Elbani ne zaman evlendi, çocukları var mı?