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    • Magazin
    • 26.07.2022 16:51
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    • 26.07.2022 16:53
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    Yeni EDHO geliyor! Ben Bu Cihana Sığmazam'la çarşı pazar karışacak! 2 flaş transfer 'Asla gelmez' deniliyordu Dönüşü çirazeyi kaydıracak!

    Oktay Kaynarca ve Pelin Akil'in başrolünde yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi hakkında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sevilen oyuncu Ben Bu Cihana Sığmazam'da rol alabilir. İzleyicinin talebi sosyal medyayı salladı. Bir diğer sürpriz ise Hakim dizisinin başrol oyuncusu Ebru Özkan hakkında oldu. İddiaya göre Özkan, Oktay Kaynarca’nın dizisinden gelen teklifi onayladı. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosu...

    Yeni EDHO geliyor! Ben Bu Cihana Sığmazam’la çarşı pazar karışacak!

    Eşkiya Dünyaya Hükümdar olmaz kısaca EDHO dizisinin final yapmasının ardından bir süre sessizliğe bürünen Oktay Kaynarca bomba gibi bir proje ile setlere döndü. Başarılı oyuncunun hem yapımcısı hem de başrolü olduğu dizi 'Ben Bu Cihana Sığmazam' Özbekistan'da çekimlerine tüm hızıyla devam ediyor. Güçlü oyuncu karosu ile dikkat çeken diziye yeni transferler büyük ses getirdi. Özellikle EDHO transferi büyük sükse yaracak gibi. Gelin detaylara birlikte bakalım...

    ÇEKİMLER BAŞLADI

    Yusuf Alp ve Alican Yaraş'ın senaryosunu kaleme aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin çekimleri devam ederken yeni gelişmeler de geliyor. Oktay Kaynarca'nin Cezayir karakterini canlandıracağı dizinin oyuncu kadrosu şampiyonlar ligi gibi!

    OLGUN ŞİMŞEK SÜRPRİZİ

    İzleyiciler dizide Oktay Kaynarca'nın en yakınındaki ismin Olgun Şimşek'in canlandırdığı karakter olmasını istiyor.

    EBRU ÖZKAN İDDİASI!

    Geçtiğimiz haftalarda final yapan Hakim dizisinin başrol oyuncusu Ebru Özkan'ın sürpriz projesi netlik kazandı. Hayri Aslan yapımcısı olduğu aksiyon, dram ve suç türündeki Hakim dizisinde Ömer Arif'in eski stajyeri 'Yasemin Kaner' karakterini üstlenen Ebru Özkan, iddiaya göre Oktay Kaynarca'nın dizisinden gelen teklifi onayladı.

    Buna göre Özkan, Oktay Kaynarca'yla başrolü paylaşacak ve 'Leyla Türk' karakteriyle ekran önüne çıkacak.

        İŞTE OYUNCU KADROSU

        Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca (Cezayir), Pelin Akil (Firuze), Ragıp Savaş (Atakan), Değer Alp (Canan), Pelin Uluksar (Süheyla), Aslı Sevi (Azade), Melisa Duru Ünal (Mercan), Ebru Özkan (Leyla), Işıl Yücesoy (Gülendam), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Tanıl Yöntem (Canberk), Doruk Öztürk (Şamil), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Mina Derman (Suna), Eren Vurdem (Azamet), Ali Seçkiner Alıcı (Kırban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), İnanç Konukçu (Ethem), Ömer Kurt (Kerim), Ziya Kürküt (Bekir), Burcu Binici (Meltem), Ahmet Yıldırım (Cafer), Umut Mirza (Necip) ve Selçuk Kılıç (Birkan) gibi isimler yer alacak.

        EKİPTEN BÜYÜK SÜRPRİZ

        Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Ben Bu Cihana Sığmaz dizisinde kamera karşısına geçti.
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        Haberler Magazin Yeni EDHO geliyor! Ben Bu Cihana Sığmazam'la çarşı pazar karışacak! 2 flaş transfer 'Asla gelmez' deniliyordu Dönüşü çirazeyi kaydıracak!
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