Yeni EDHO geliyor! Ben Bu Cihana Sığmazam'la çarşı pazar karışacak! 2 flaş transfer 'Asla gelmez' deniliyordu Dönüşü çirazeyi kaydıracak!

Eşkiya Dünyaya Hükümdar olmaz kısaca EDHO dizisinin final yapmasının ardından bir süre sessizliğe bürünen Oktay Kaynarca bomba gibi bir proje ile setlere döndü. Başarılı oyuncunun hem yapımcısı hem de başrolü olduğu dizi 'Ben Bu Cihana Sığmazam' Özbekistan'da çekimlerine tüm hızıyla devam ediyor. Güçlü oyuncu karosu ile dikkat çeken diziye yeni transferler büyük ses getirdi. Özellikle EDHO transferi büyük sükse yaracak gibi. Gelin detaylara birlikte bakalım...
ÇEKİMLER BAŞLADI
Yusuf Alp ve Alican Yaraş'ın senaryosunu kaleme aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin çekimleri devam ederken yeni gelişmeler de geliyor. Oktay Kaynarca'nin Cezayir karakterini canlandıracağı dizinin oyuncu kadrosu şampiyonlar ligi gibi!
OLGUN ŞİMŞEK SÜRPRİZİ
İzleyiciler dizide Oktay Kaynarca'nın en yakınındaki ismin Olgun Şimşek'in canlandırdığı karakter olmasını istiyor.
EBRU ÖZKAN İDDİASI!
Geçtiğimiz haftalarda final yapan Hakim dizisinin başrol oyuncusu Ebru Özkan'ın sürpriz projesi netlik kazandı. Hayri Aslan yapımcısı olduğu aksiyon, dram ve suç türündeki Hakim dizisinde Ömer Arif'in eski stajyeri 'Yasemin Kaner' karakterini üstlenen Ebru Özkan, iddiaya göre Oktay Kaynarca'nın dizisinden gelen teklifi onayladı.
Buna göre Özkan, Oktay Kaynarca'yla başrolü paylaşacak ve 'Leyla Türk' karakteriyle ekran önüne çıkacak.