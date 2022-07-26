Yeni EDHO geliyor! Ben Bu Cihana Sığmazam'la çarşı pazar karışacak! 2 flaş transfer 'Asla gelmez' deniliyordu Dönüşü çirazeyi kaydıracak!

Eşkiya Dünyaya Hükümdar olmaz kısaca EDHO dizisinin final yapmasının ardından bir süre sessizliğe bürünen Oktay Kaynarca bomba gibi bir proje ile setlere döndü. Başarılı oyuncunun hem yapımcısı hem de başrolü olduğu dizi 'Ben Bu Cihana Sığmazam' Özbekistan'da çekimlerine tüm hızıyla devam ediyor. Güçlü oyuncu karosu ile dikkat çeken diziye yeni transferler büyük ses getirdi. Özellikle EDHO transferi büyük sükse yaracak gibi. Gelin detaylara birlikte bakalım...