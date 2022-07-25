Arka Sokaklar'dan bir bir cenazeleri kalktı! Dizinin demirbaşlarına acı veda! Hüsnü Çoban, Rıza Baba derken şimdi de Mesut Komiser...

Erler Film imzalı, 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un yazdığı, polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündeki dizi Arka Sokaklar yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Dizinin yeni bölümleri için bekleyiş sürerken izleyiciyi kahreden gelişme yaşandı. Hüsnü Çoban, Rıza Baba derken şimdi de Mesut Komiser'in ayrılığı damga vurdu. İşte detaylar...
Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Yiğitcan Ergin ve Şevket Çoruh'un yer aldığı Arka Sokaklar dizisinde yeni sezona başlamadan ayrılıklar baş gösterdi.
RIZA BABA'NIN SÖZLERİ ŞOKE ETMİŞTİ
Kanal D'de her cuma ekrana gelen fenomen diziden önce Zafer Ergin'in ayrılacağı iddia edilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'de emniyet müdürü Rıza Baba rolüyle tanınan ünlü oyuncunun vedası izleyiciyi ayağa kaldırmıştı.
Rıza karakterinin ''Öncelikle ben emekli olmaya karar verdim. Her şeyin bir sonu var hayatta bu ekibinde sonu buraya kadarmış.'' dediği duyulunca 'Zafer Ergin Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu?' şeklinde sorular araştırılmaya başlanmıştı.
Ancak daha sonra usta oyuncunun diziden ayrılmayacağı ortaya çıkmıştı.
HÜSNÜ ÇOBAN BAŞKA DİZİDE ROL ALDI
İkinci olarak ise Hüsnü Çoban karakterinin öleceği konuşulmuştu. Diziden ayrılacağı iddia edilen Özgür Ozan'ın Bein Connect imzalı, Vay Bunlar isimli dizide gözükmesi iddiaların güçlenmesine neden olmuştu. Başarılı oyuncudan konuya ilişkin bir açıklama gelmezken flaş bir gelişme daha yaşandı.