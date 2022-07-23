Ece Binay kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ece Binay Mahsun Kırmızıgül boşandı mı, neden?

ECE BİNAY MAHSUN KIRMIZIGÜL BOŞANDI MI, NEDEN?

Avukat Ece Binay ile evli olan yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün eşini aldattığı iddia edilmişti. Geçtiğimiz hafta genç bir kadınla görüntülenen Kırmızıgül görüntülerle iligili ise açıklama yapmadı.

Olayın ardından soluğu mahkemede alan çift tek celsede boşandı. Mahkeme, çiftin kızlarının velayetini Ece Binay'a verdi. Boşanma ile ilgili konuşan Kırmızıgül, "Evliliğimizi kurtarmaya çalıştık ama olmadı. Neden-sonuç ilişkisini fazla konuşmak istemiyorum. Olan oldu" ifadelerini kullandı.