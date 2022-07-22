Yepyeni bir Nalan

"Of Aman Nalan" olarak akıllara kazınan Nalan Tokyürek, yeni şarkısı 'Deli Aşk' ile müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor... Verdiği uzun bir aranın ardından yepyeni bir imaj ve yepyeni bir şarkı ile tekrardan geri dönen başarılı sanatçı, sevenlerini heyecanlandırdı. Başarılı sanatçı, "Artık arayı pek açmayacağım" dedi.

HEDİYESİ ŞARKILARI

Şarkıcı Hande Yener, önceki gece yakın arkadaşı olan iş kadını Dilan Polat'ın doğum günü partisinde sahne aldı. İş kadının eşi Engin Polat ise Dilan Polat'a doğum hediyesi olarak pırlanta mağazası açtı ve milyonluk Mercedes aldı. Hande Yener ise "Ben de genelde hediyelerimi kendim alırım, para harcamayı çok seviyorum" dedi.