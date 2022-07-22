Köyde matem havası yaşatacak! Gözyaşların dinmediği Gönül Dağı'nda izleyiciyi kahredecek haber! Dilek, İlyas, Arif derken şimdi de...

Gönül Dağı 3. sezon için onay aldı. Bu yıl dizi sektöründe büyük ses getiren Gönül Dağı dizisi reytinglerde de üstün başarı elde etti. Yeni sezon merakla beklenirken gelişmeler peş peşe yaşanıyor. İzleyiciyi üzecek kötü bir haber geldi. Dilek, İlyas, Arif derken şimdi de o karakterin hikayesi sona eriyor.
GÖNÜL DAĞI EYLÜL AYINDA YENİ SEZONLA İZLEYİCİ KARŞISINA ÇIKACAK!
Yahya Samancı'nın yönetmenliğini üstlendiği, Ali Asaf Elmas (1-); Mustafa Becit (1-); Teoman Gök'ün (6-) kaleme aldığı Gönül Dağı dizisi 17 Ekim 2020 de yayın hayatına başlamıştı. 28 Mayıs 2022 de 2. sezonuna noktayı koyan yapım 3. sezon onayı aldı.
Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan'ın ayrılması dizi de işleri iyice karıştırsa da yerine gelecek yeni oyuncu merakla beklenmeye başlandı. Gönül Dağı dizisinde Berk Atan ile partner olacak bu yeni oyuncu için planlamalar devam ediyor.
Yeni sezonun yine TRT ekranlarında eylül ayının ikinci haftasında yayınlanması bekleniyor.
GÖNÜL DAĞI DİZİSİNDEN AYRILAN GÜLSİM ALİ'DE VEDA MESAJI
Dizide Dilek karakterine hayat veren ve bir süredir Gülsim Ali, senaryoda hikayesinin azalması ve Sivrihisar'da çekilen setin kendisini yorması nedeniyle diziden ayrıldığı iddialarına yanıt verdi.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan güzel oyuncu, paylaşımında; "Tüm sevilenlerime teşekkür etmek istiyorum. Sizler iyi ki varsınız, yazdığını binlerce yorum ve mesaj içimi paramparça etti. Bazılarınız çıkan asılsız haberlere inanıp bana kızdınız, fakat şunu bilmenizi isterim; ben oyunculuk yapabilmek için tüm sevdiklerimi, ailemi geride bırakıp tek başına anavatanına göçmüş biriyim. Hiçbir özlem, hiçbir şehir ve hiçbir hava şartı beni aşk ile yaptığım mesleğimden alıkoyamaz. Yazılanın aksine Eskişehir'i, Sivrihisar'ı ve tüm ekibi çok sevdim. Sadece hikayem bitti. Ben de böyle bitsin istemezdim. Elveda Gönül Dağı ailesi" dedi.